Les vandales semblent sévir dans la commune de Frasnes-lez-Anvaing. Effectivement, après le sentier Saint-Nicolas à Oeudeghien, le parcours des abeilles sur le site des bassins, voici le tour des arbres situés à la rue Marcienne à Arc. Ces vandales se montrent des plus irrespectueux envers notre environnement.

"En février 2020, le Collège communal de Frasnes-lez-Anvaing était fier d’annoncer la plantation de 350 arbres le long de différentes voiries. Le but de ces plantations : casser l'aspect visuel de nos campagnes mais aussi apporter un plus au niveau de la biodiversité, notamment en créant des couloirs écologiques", déclare Thomas Van de Bril, chargé de communication au sein de la commune.



La plupart des citoyens de l'entité étaient d'ailleurs réjouis de constater des plantations le long de ces voiries. Toutefois, certains individus ne semblent pas apprécier la nature et notamment, les cinq tilleuls. Ces derniers ont déjà été victimes de vandalisme. Il faut espérer que ces individus ne recommettent pas d'actes aussi cruels pour la nature.