Arc: l'écriture comme échappatoire pour Larème Debbah Pays Vert M.P. Larème Debbah est une écrivaine acharnée. Son dernier roman, Après la tempête est son premier thriller psychologique. Porteuse de sclérose en plaques, elle n'hésite pas à nous éclairer et à se libérer à travers l'écriture © M.P.

En trois ans, Larème Debbah a publié sept romans et a collaboré sur deux recueils de nouvelles. Après avoir abordé des thèmes assez lourds et dramatiques dont sa maladie, elle a voulu changer de registre en abordant le thriller psychologique. Après la tempête, sorti fin août est une révélation pour l'auteur qui a pris goût d'écrire ce genre littéraire. Pour cet ouvrage, qui se déroule au Québec en période de froid, la jeune femme a fait "une immersion totale" en regardant plusieurs road trips et des documentaires afin que son roman soit fidèle à l'environnement de la capitale.



Atteinte depuis plusieurs années par la maladie de la sclérose en plaques, Larème a dû trouver un moyen pour se libérer et prendre le dessus face à sa maladie. C'est donc par l'écriture qu'elle a pu s'exprimer librement et laisser son esprit aborder les événements du quotidien. " L'écriture est ma thérapie par rapport à la sclérose en plaques. Quand j'écris, c'est le moment où je ne pense à rien, j'oublie que je suis malade". Dans ses premiers romans, l'auteur abordait fréquemment sa maladie afin qu'elle soit connue par ses lecteurs. "Beaucoup de gens ne connaissent pas la sclérose en plaques. C'est pourquoi, j'ai voulu en parler. Je veux que cette maladie soit connue, reconnue et que les gens soient conscients que le handicap invisible existe. Enormément de personnes viennent me voir pour en parler et veulent des conseils. Je veux être une main tendue", confie l'auteur.



Larème Debbah a choisi dès le départ, le mode de l'auto-édition pour faire paraître ses livres. Ce qui signifie, qu'elle doit tout prendre en charge, du graphisme à la promotion. Ce qui n'est pas toujours évident. Mais, aujourd'hui, elle ne réprimande pas cette décision. "Pour l'instant, je ne regrette pas. C'est la liberté. Je prends le temps que je souhaite et je peux publier quand je le veux. Mais si une grande maison d'édition me propose ses services, c'est une autre histoire. De plus, cela faciliterait la communication qui prend beaucoup de temps".



Une écrivaine dans l'air du temps



L'auteur de sept romans s'adapte aux nouvelles technologies et n'hésite pas à les utiliser pour promouvoir et communiquer sur ses livres. "Au début, les réseaux sociaux sont indispensables pour se faire connaître. Maintenant, moins car j'ai des gens qui me suivent au quotidien." Très présente donc, sur ceux-ci, elle poste régulièrement des publications à propos de ses nouveautés et de son actualité littéraire. Elle a également créé un site Internet sur lequel nous pouvons retrouver plusieurs rubriques. " Au début, je voulais créer deux sites. Un sur la sclérose en plaques et un autre sur l'écriture. Au final, j'ai décidé de tout rassembler tout en distinguant les thèmes par des onglets. Dorénavant, Larème écrit tout ce qui lui passe par la tête et le partage avec ses lecteurs. " Quand j'ai envie de parler, de dire quelque chose, je publie. Au fur et à mesure, des échanges se font avec les lecteurs mais aussi les auteurs".



A l'heure actuelle, Larème Debbah souhaite que ses lecteurs "prennent du plaisir en la lisant tout en ayant l'envie de tourner la page". Elle a également hâte de poursuivre sa passion et publier ses prochains romans dont deux sont déjà terminés. Toujours positive et souriante, l'auteur reste à l'écoute de ses lecteurs et démontre que la vie est plus forte que la maladie.