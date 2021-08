La semaine dernière, nous vous annoncions que de nombreux habitants du village d'Arc-Wattripont craignaient des inondations. Effectivement, à la suite de la catastrophe naturelle qui a touché notre pays, beaucoup de citoyens ont pris conscience que cela n'arrivait pas qu'aux autres. Eddy Desmet, habitant de Wattripont, est devenu craintif face aux dernières pluies surtout, que la commune de Frasnes-lez-Anvaing est souvent sujette aux inondations. Et pour cause, suite à une forte pression, les eaux de pluie des entités avoisinantes se rassemblent au cœur du petit village de Wattripont.

"Lors des fortes pluies, les habitants de la cité de Wattripont doivent faire face à des dégâts dans les caves ou encore les garages. Nous ne voulons pas vivre une situation comme à Liège, nous pourrions aussi avoir de grands soucis et des risques d'inondations terribles. La province du Hainaut et nos petits villages ne sont pas du tout épargnés et pourraient connaître des dégâts bien plus graves. Il faut absolument trouver une solution à ce problème", avait déclaré Eddy.

Ainsi, ce riverain a contacté le président de la wateringue (administration qui assure le maintien d'un régime des eaux favorable à l’agriculture et à l’hygiène) afin de trouver des réponses à ses questions. Le problème des évacuations d'eau se situe au niveau d'une chambre de visite, qui relie deux tuyaux d'alimentation, qui ne peuvent pas gérer un afflux important d'eau de pluie, ce qui provoque des inondations. Il faudrait donc un autre système pour remédier à ces problèmes d'eau".

Eddy a donc récemment rencontré la bourgmestre, Carine de Saint-Martin pour expliquer les craintes des habitants. “C’est un dossier ouvert depuis 2015. Malheureusement, cette voirie n’appartient pas à la commune et l’égouttage est la propriété d’Ipalle. La commune de Frasnes-lez-Anvaing n’est donc pas concernée par cette problématique. Nous avons tout de même décidé de nous replonger dans ce dossier. L’idée serait donc de rajouter un réseau qui descendra de la chaussée de Tournai et qui viendra se jeter vers la nouvelle station d’épuration à Arc-Wattripont qui est prévue pour 2023”, précise la bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing.