Julien Castelain, plus connu sous le nom de Super Papa dans l'entité de Wattripont, est devenu ambassadeur propreté depuis le mois de janvier. Toutes les semaines, il parcourt donc le village et ramasse les déchets abandonnés le long de nos routes. ", précise le jeune homme.

A l'occasion du grand ramassage de printemps, instauré par l'ASBL Be Wapp, Julien et d'autres bénévoles sillonneront samedi matin, les rues de Wattripont jusqu'à la ville de Renaix ou encore le village d'Anseroeul à la recherche d'ordures sauvagement jetées dans les fossés. Quelques places restent disponibles afin de participer à cette mobilisation citoyenne. Plus d'infos via: isidorce@outlook.com.

Un clip pour faire réfléchir

Ce papa de deux enfants ne souhaite pas s'arrêter aussi tôt dans sa démarche. "Ramasser ses déchets représente une petite action mais reste essentiel pour notre planète. Je l'effectue pour mes enfants et les générations à venir ainsi que pour la biodiversité qui subit également les conséquences".

En compagnie de plusieurs habitants du village, Julien a pris l'initiative de tourner un clip baptisé: "Le déchet". "Cette vidéo s'adressera aux pollueurs avec l'objectif de les raisonner. J'espère dans tous les cas passer un message clair et faire changer les mentalités à mon échelle. Se considérant comme un influenceur écoresponsable et civique, Julien aura la joie de présenter son clip le 8 mai prochain sur sa page : IsidorCé | Facebook. Tourné mercredi passé, ce clip risque de faire un carton plein comme ce fut le cas pour la dernière production folle de Julien Castelain, Wattripont Running Club, WRC.