C'est par hasard, que Stefanie s'est lancée dans la création de cadres. Lors d'une promenade, sa fille s'est mise à jouer avec des galets. Cette scène a été un déclic pour cette jeune femme qui, avait déjà créé dans le passé des cadres afin de décorer la chambre de ses enfants.Aujourd'hui, Stefanie élabore différents cadres à l'aide de galets et d'autres objets naturels., déclare la gérante du Petit Poucet.Sur les différentes créations, on peut y retrouver systématiquement, un oiseau dessiné grâce à des galets. Une volonté de la part de cette artiste mais aussi de sa clientèle.Ses créations sont généralement destinées aux anniversaires, à une naissance, à un mariage ou encore à un enterrement. Un cadeau personnalisé qui touche la plupart des personnes.", précise Stefanie.Pendant la pandémie, Stefanie a pu constater que le comportement des gens avait changé ainsi que leur regard vis-à-vis de l'artisanat.déclare la jeune femme.

Pour l'instant, Stefanie souhaite développer son commerce et poursuivre sa passion. "Je veux agrandir mon commerce. Car, je sais que je ne suis pas connue dans la région. Je dois essayer de sortir de ma zone de confort pour me faire connaître. Il faut parler de soi et je pense que le meilleur moyen, c'est le bouche-à-oreille. Comme dit l'expression: petit à petit, l'oiseau fait son nid", conclut la gérante du Petit Poucet.