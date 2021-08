Les inondations du mois dernier au cœur des provinces de Namur, de Liège ou encore du Brabant Wallon ont affecté une majorité de la population. Cette catastrophe naturelle a également fait prendre conscience que cela n'arrivait pas qu'aux autres et que le pire pouvait arriver à notre porte. Eddy Desmet, habitant de Wattripont, est devenu craintif face aux dernières pluies qui ont touché nos régions. Effectivement, la commune de Frasnes-lez-Anvaing est souvent sujette aux inondations depuis de nombreuses années. Suite à une forte pression, les eaux de pluie des entités avoisinantes se rassemblent au cœur du petit village de Wattripont.

"Lors des fortes pluies, les habitants de la cité de Wattripont doivent faire face à des dégâts dans les caves ou encore les garages. Nous ne voulons pas vivre une situation comme à Liège, nous pourrions aussi avoir de grands soucis et des risques d'inondations terribles. La province du Hainaut et nos petits villages ne sont pas du tout épargnés et pourraient connaître des dégâts bien plus graves. Il faut absolument trouver une solution à ce problème. J'ai déjà envoyé deux courriers à madame la bourgmestre Carine De Saint-Martin qui n'a jamais répondu. Une fois que j'ai contacté le président de la wateringue (administration qui assure le maintien d'un régime des eaux favorable à l’agriculture et à l’hygiène), j'ai tout de suite eu une réponse de sa part. Les autorités communales font tout leur possible pour le village de Frasnes mais les autres entités doivent se débrouiller", s'exclame Eddy Desmet.

Le président la wateringue de la Rhosnes a longuement expliqué à Eddy le problème des risques d'inondations à Wattripont. "D'après lui, la commune de Frasnes-lez-Anvaing doit s'assurer que les canalisations peuvent absorber l'afflux d'une quantité importante d'eau de pluie et lui permettre de s'écouler assez rapidement. Le problème des évacuations d'eau se situe au niveau d'une chambre de visite, qui relie deux tuyaux d'alimentation, qui ne peuvent pas gérer un afflux important d'eau de pluie, ce qui provoque des inondations. Il faudrait donc un autre système pour remédier à ces problèmes d'eau".

Jeudi matin, cet habitant de Wattripont, la bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing ainsi que le président de la wateringue se sont donné rendez-vous afin d'aborder cette problématique. Les citoyens espèrent qu'une solution sera rapidement trouvée.