Le week-end de la Sainte Catherine, les 27 et 28 novembre 2021, se tiendra la traditionnelle distribution de plants au grand public dans 60 communes wallonnes. A cette occasion, des animations liées à l’évènement sont organisées durant toute la semaine qui précède. Les objectifs sont multiples : Promouvoir nos arbres, développer un maillage vert de qualité ou encore soutenir la filière horticole…Les espaces verts font partie des ingrédients indispensables du bien-être quotidien. En développant la nature « ordinaire » de nos jardins, nous contribuons à la sauvegarde de la nature « extraordinaire » de notre région.

L’année de l’Aulne, gardien de nos berges

Les pieds dans l’eau et la tête au soleil, l’aulne est l’arbre emblématique des zones humides. Ses racines stabilisent berges et rives sensibles à l’érosion. Elles servent de refuge à la faune aquatique et fixent l’azote de l’air. La ramure de l’aulne offre une ombre légère qui maintient la fraicheur de l’eau et sa teneur en oxygène.

Ses chatons mâles et ses discrètes fleurs femelles apparaissent en mars, avant le feuillage. De petits cônes de 1 à 3 cm livreront de minuscules samares en septembre, à la grande joie des oiseaux.

L’aulne glutineux ( Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), est la seule espèce d’aulne indigène en Belgique. Voilà ce gardien de nos berges à l’honneur en 2021.

Ainsi, ce sont plus de 3000 plantes différentes qui seront distribuées gratuitement à la population le dimanche 28 novembre de 8h30 à 11h30 sur la Grand-Place d'Ath. Pour vous aider à choisir l’espèce qui convient, le service Espaces Verts et des étudiants en horticulture de la Haute Ecole Condorcet pourront vous guider et vous fournir des informations techniques.