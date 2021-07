Le conseil communal vient d'approuver des travaux d'aménagement en faveur de la mobilité douce dans une zone du centre-ville qui comprend plusieurs établissements scolaires - dont le collège Saint-Julien - et par où transitent quotidiennement des centaines d'élèves.

Le périmètre en question part de la gare jusqu'au boulevard du Château via la rue de Gand où se trouve la piscine, la rue Juste Lipse, la place Ernest Cambier, le pont du Gâdre et la rue de l'Industrie. Reposant sur un investissement de 400.000€ subsidiés à hauteur de 60% dans le cadre du programme FRIC 2019-2021, ces travaux urbains pour lesquels la Ville s'est attachée les services d'un auteur de projet, en l'occurrence le bureau Corepro (Charleroi), prévoit notamment le réaménagement complet de la rue de Gand et la rue de l’Industrie afin de permettre la création d’une voirie à mobilité douce.