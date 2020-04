Au total, 332 tests de dépistage viennent d'être réalisés parmi les résidents et le personnel soignant des deux maisons de repos gérées par l'institution

Le week-end dernier, l’ensemble des résidents de La Roselle et des Primevères – maisons de repos et de soins situées dans la cité des Géants - a été dépisté pour le coronavirus. La semaine passée, c’est le personnel des maisons de repos qui avait subi le même test. Le résultat de cette première vague de dépistage leur a été communiqué personnellement et de manière individuelle ainsi que l’attitude à adopter selon ce résultat en fonction des procédures édictées par Sciensano.

Pour cette deuxième vague de dépistage, les résultats concernant les pensionnaires ont été transmis à leurs médecins traitants respectifs. A la lueur de ces résultats, des mesures d’isolement-gouttelettes pour une durée de 14 jours ont été prises pour les résidents positifs et asymptomatiques selon les directives de Sciensano. Pour respecter au mieux ces mesures d’isolement et optimaliser le travail des équipes, certains de ces résidents ont été transférés vers d’autres services en concertation avec les médecins traitants.

Pour les résidents positifs et symptomatiques chez qui des mesures d’isolement-gouttelettes ont déjà été prises, rien ne change.

Pour ce qui est des chiffres, voici les résultats des tests réalisés le samedi 18 avril. Sur les 74 tests réalisés sur le site des Primevères, 14 se sont avérés positifs. Sur le site La Roselle, parmi les 85 tests effectués, 12 étaient positifs

Au niveau du personnel, 173 tests ont été réalisés dont 28 positifs.

B.D