À partir du lundi 2 novembre et pour une dizaine de jours, la Ville a fait appel à une entreprise privée pour procéder à l'entretien des platanes (tous classé au patrimoine) et des 33 érables implantés le long des boulevards qui ceinturent la capitale du Pays Vert. Ce travail de taille est planifié en plusieurs étapes et par tronçons. A savoir du 2 au 3 novembre, sur les boulevards Hubert Rousseau et Alphonse Deneubourg, ainsi que sur le boulevard du parc entre la rue Isidore Hotton et la rue de la Bienfaisance.

Le chantier se poursuivra entre le 3 et le 6 novembre le long du boulevard de l’Hôpital entre l’avenue Léon Jouret et la rue Maria Thomée. Du 4 au 6 novembre, ce sont les arbres du boulevard de l’Hôpital entre l’avenue Léon Jouret et la chaussée de Bruxelles qui seront taillés. Et du 5 au 9 novembre, ceux du boulevard des Glacis, y compris la partie en cul de sac.

Chaque jour, le chantier débutera à 7h et se terminera au plus tard à 18h. La circulation sera déviée durant les heures de travail et le stationnement interdit. Ces travaux permettront d’enlever le bois mort, d’équilibrer les arbres, de les alléger en fonction de l’environnement (bâtiments, circulation automobile) tout en contrôlant leur état sanitaire. Toutes ces interventions se feront dans le respect que méritent ces spécimens végétaux.

Les services techniques communaux profiteront de ce chantier pour curer l’ensemble des avaloirs et nettoyer les filets d’eau à la suite des opérations de taille.