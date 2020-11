Après avoir pu bénéficier de quelques jours de congés supplémentaires en plus de la traditionnelle semaine de Toussaint, les élèves de l’entité athoise s’apprêtent à reprendre comme partout ailleurs en Belgique le chemin des cours. Cette rentrée des classes est particulière puisqu’elle bascule en code rouge en raison du retour en force de l’épidémie du Covid-19 et de cette seconde vague à laquelle doivent faire face les milieux hospitaliers.

Si l’instruction demeure une priorité, la situation sanitaire actuelle implique de nouvelles mesures au sein des établissements scolaires du réseau communal. Ainsi, le gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de supprimer le service des repas chauds. Autrement dit, les élèves devront apporter eux-mêmes de quoi manger sur le temps de midi. D’autre part, le principe des bulles par groupe classe sera réinstauré afin de pouvoir limiter au maximum les échanges entre enfants. De même que des zones et plages horaires différentes seront mises en place en ce qui concerne les récréations.

Au niveau des entrées et sorties, les parents seront tenus de déposer et de récupérer leurs enfants devant la porte de l’école. Il sera interdit d’y entrer, ni de se rassembler devant le bâtiment. Par ailleurs, les activités extra-muros et extra-scolaires sont suspendues. Afin de respecter au maximum les bulles classe lors des garderies avant et après l’école, il est demandé aux parents de venir rechercher leurs enfants dès la fin des cours dans la mesure du possible. L’organisation de l’étude dirigée sera également revue et limitée.

Vu les absences du personnel, il n’est pas exclu que les garderies ne puissent être maintenues partout à toutes les heures. Les parents en télétravail sont invités à récupérer leurs enfants le plus vite possible. En cas d’absence du personnel enseignant, la fusion des classes ne sera plus possible. Si aucune formule de remplacement ou d’encadrement n’est faisable, une fermeture partielle pour force majeure de certaines classes pourrait être envisagée en fonction des réalités du corps enseignant. Signalons encore qu’il est possible d’obtenir un congé Covid si votre enfant devait être gardée à la maison.

Joignable au 068/68.10.00, le service enseignement de la Ville ajoute encore que les activités extérieures seront privilégiées et que les locaux seront régulièrement aérés. D’où la nécessité d’habiller les enfants en conséquence.