Belle union des CPAS d’Ath, de Leuze et de Frasnes qui se sont associés pour soutenir en pleine crise sanitaire les membres du personnel soignant fort éprouvés de l’hôpital Epicura à l'heure où la seconde vague de l'épidémie de coronavirus entraîne un nouveau pic d'hospitalisations et de décès. Au total, quelque 300 desserts individuels viennent de leur etre distribués en complément des repas élaborés par les deux chefs cuisiniers idéalistes et altruistes de Péruwelz (Yves Deleau -Tonton Toque et Frédéric De Braekeleer - Un chef à la maison) et leurs bénévoles.

Les ingrédients de base de ces 300 desserts ont été gracieusement offerts par Christophe et Aurore Despret de la sprl ETLS La Chapelloise. Les cuisiniers des maisons de repos gérées par les trois institutions n’ont, quant à eux, pas compter leurs heures pour, avec ces fournitures, pour élaborer ces desserts.