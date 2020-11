En 2000, l’assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution désignant la daté du 25 novembre comme étant celle de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Au delà des motions symboliques, le collège communal d’Ath n’a pas attendu cette journée de sensibilisation pour lutter au quotidien sur le terrain contre ce fléau largement répandu dans le monde, y compris dans nos contrées comme en attestent les statistiques policières.

Dans le cadre de son nouveau plan zonal de sécurité 2020-2025, la police de la cité des Géants a fait des violences conjugales et intra-familiales un de ces chevaux de bataille en développant un plan d’action spécifique qui comporte trois axes dont un suivi mensuel de la situation. Chaque mois, un état des lieux est réalisé et les mesures adaptées si besoin en fonction de l’ampleur de la problématique et des chiffres relatifs à ce type de délinquance qui, hélas, a tendance à augmenter à cause des mesures de confinement justifiées par la crise sanitaire.

L’an dernier, 109 PV ont été rédigés par les services de police sur le territoire de la zone. A ce stade de 2020, on en comptabilise déjà 131. Les revisites à domicile ne sont pas liées au nombre de PV mais à celui des situations à risque. Il n’est pas rare non plus que les forces de l’ordre doivent en replanifier sans que la situation ne justifie de nouveaux PV sur base des directives judiciaires. « Depuis le début de l’année, nous dénombrons 145 cas de différends qui ont engendré la rédaction de 131 PV pour lesquels 117 visites ont eu lieu », indique le chef de corps Frédéric Pettiaux.

Seul responsable en matière de police, le bourgmestre Bruno Lefèbvre (PS) souligne que la zone a pris depuis neuf mois ce problème de société à bras le corps et que la prochaine évaluation annuelle déterminera les actions à mener ultérieurement.

De son côté, Jessica Willocq (Ecolo), échevine de l’Egalite des chances, annonce qu’une demande de subvention a été introduite auprès de la fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de l’appel à projets visant à lutter contre les violences faites aux femmes en période de pandémie.

Par ailleurs, des contacts ont été pris par le président du CPAS, Jérôme Salingue, avec le service “Violence, égalité et genre” de la province du Hainaut qui dispense gratuitement des formations aux CPAS hennuyers afin de permettre aux professionnels sociaux de disposer de tous les outils pour améliorer la prise en charge des victimes. “Au sein du collège, ce fléau n’est pas un tabou et nous voulons agir dès à présent au travers de mesures fortes en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes”, insiste le bourgmestre Bruno Lefèbvre (PS)

En mars dernier, on se souviendra que le maïeur et son échevine avaient proposé au conseil communal d’adhérer à la convention d’Istanbul - convention du conseil de l’Europe - sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique. Celle-ci a été ratifiée en 2016 par la Belgique et comporte toute une série de dispositions visant à prévenir plus facilement les formes de violence domestiques tout en protégeant plus efficacement les victimes et en poursuivant les auteurs.