Programmée jusqu'au 28 novembre, la semaine de l'arbre met cette année à l’honneur les arbres fruitiers et ceux de nos vergers. Qu'ils s'agissent des pommiers, des poiriers, des pruniers ou encore des cerisiers, voilà autant d'espèces qui méritent d'être revalorisées et réintroduite dans les jardins ainsi que dans les espaces paysagers. La Belgique a la chance de pouvoir compter de nombreuses variétés anciennes et bien adaptées aux conditions climatiques qui sont les siennes. Comme chaque année, cette édition 2021 semaine de l'arbre se déroule à la sainte Catherine qui marque, dans le calendrier horticole, le début de la saison de plantation.

Compte tenu de la situation sanitaire, la plupart des activités prévues avec les citoyens, les écoles et les associations ont dû hélas être reportées. C’est notamment le cas de la distribution de 1750 plants à la population qui aura lieu exceptionnellement lieu à la fin de l’hiver. Néanmoins, la ville d’Ath a décidé d’organiser deux concours, un pour les adultes et l’autre pour les enfants. Les 75 gagnants pourront venir retirer sur rendez-vous un arbre fruitier demi-tige.

Pour y participer, rien de plus simple. Soit vous remplissez le formulaire en ligne sur le site Internet de la ville, soit vous adressez un courrier au service des Espaces verts (rue de Pintamont 54 à 7800 Ath) en indiquant vos nom, prénom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi que vos réponses aux questions suivantes.

Combien de parcelles compte le potager collectif du jardin de l’Abbaye ?

Depuis quand les communes ne peuvent plus utiliser de pesticides dans les espaces publics ?

Citez deux arbres présents dans le parc romantique de l’Esplanade ?

Combien d’arbres sont gérés par la ville d’Ath ?

Ce concours est limité à une participation par personne et sera clôturé le 6 décembre à minuit (cachet de la poste faisant foi pour les courriers). Les gagnants seront recontactés et pourront venir retirer leur arbre sur rendez-vous entre le 14 et le 18 décembre.

Par ailleurs, un autre concours de dessins permettra aux enfants les plus talentueux de gagner un arbre (50 au total) tout en exposant leurs œuvres sur le website de la commune. Comment y prendre part? Simplement en faisant un dessin sur le thème « mon arbre fruitier ». Les dessins doivent être rentré pour le 18 décembre au plus tard soit par courrier au service des espaces verts, soit par mail à l’adresse info@ath.be.

Là encore, n'oubliez pas de mentionner vos nom, prénom, adresse complète et numéro de téléphone. Les 50 heureux gagnants recevront leur fruitier demi-tige en janvier prochain.