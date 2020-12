Habitués traditionnellement à soutenir des opérations culinaires et solidaires telles La Table rose ou encore le projet Télévie de l’asbl Athois la vie, la situation sanitaire a quelque peu bousculé les habitudes des élèves d’hôtellerie de l’IPES Ath et restreint leur champ d’activités. Un projet est donc né en cette fin d’année pour témoigner la solidarité de l’école provinciale envers le personnel hospitalier.

"Au départ, notre objectif était de montrer notre solidarité envers le personnel soignant. Mais après un contact avec la chef de service diététique à Epicura, Mme Marchand, nous avons décidé de confectionner des repas pour ces femmes et ces hommes qui travaillent dans l’ombre afin d’assurer le bon fonctionnement des hôpitaux depuis le début de la pandémie. C’est en effet envers ce personnel de l’ombre, qui reçoit peu de petites attentions, que nous voulons adresser notre projet solidaire", explique Maryline Dupuis, chef d’atelier à l’IPES.

Dans le cadre de cette noble initiative visant à apporter réconfort et soutient à ces héros en blouche blanche, les élèves des deuxième et troisième degrés ont élaborer 65 menus de fêtes. En concertation avec le centre hospitalier Epicura (Ath), les élèves de l’IPES concocteront autant de repas pour les membres du personnel du service pharmacie, les magasiniers, le personnel Catering et Housekeeping. Par leurs tâches quotidiennes, ces heureux bénéficiaires veillent à assurer la sécurité de tous, y compris dans les unités Covid.



Histoire de leur mettre l'eau à la bouche, ce menu 3 services est d'ores et déjà connu. Il se composera en entrée d'une terrine de marcassin, confit oignon-orange, en plat principal d'un filet de pintade forestière, garniture hivernale et en dessert d'une bûchette de Noël.



À partir du vendredi 11 décembre, ce sera l’effervescence dans les cuisines de l’IPES. Les élèves de 7e traiteur assureront la cuisson sous vide des terrines de marcassin. Un confit oignon-orange accompagnera ce premier service. Les 14 et 15 décembre, les élèves de 3 et 4 TQ restauration prépareront la garniture hivernale qui s’accordera avec le filet de pintade forestière. Un travail orchestré en cuisine sur deux jours pour la préparation et cuisson de légumes, la purée de cèleri rave et le fond de sauce.

En guise de cerise sur le gâteau, pour ajouter la touche festive et sucrée de ce menu de fêtes, le 17 décembre, nos élèves de 3P cuisine et salle termineront le garnissage des buchettes de Noël et le montage des plats. "Tandis que ceux de notre nouvelle section 7e TQ Barman élaborerons pour l’apéritif un cocktail sans alcool", ajoute Mme Dupuis.

Les menus take-away seront livrés aux équipes de l’hôpital Epicura le vendredi 18 décembre prochain.