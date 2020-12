Deux chantiers initialement planifiés le mois dernier se dérouleront la semaine prochaine le long de la chaussée de Tournai, à Ath. Dans le cadre de ces travaux, la N7 sera fermée à deux endroits différents mais uniquement dans le sens Leuze - Bruxelles. Des déviations seront mises en place pour les conducteurs empruntant cet axe important.

A hauteur de la station Texaco de Villers-Saint-Amand, la circulation vers Ath sera déviée les 14 et 15 décembre via la place de Villers-Saint-Amand, la rue Probideau, la place de Villers-Notre-Dame, le chemin des deux Villers, la rue de Bonne Fortune, la rue de la Chapelle, la chaussée de Valenciennes, le boulevard de Mons et la route de Flobecq pour ensuite reprendre la N7 à partir du recyparc.

Précisions que les surfaces commerciales implantées les long de la chaussée de Tournai resteront accessibles durant la durée du chantier.

Programme du 14 au 18 décembre, le second chantier sera exécuté à la sortie vers Bruxelles de la route de contournement, au rond-point formé par la route de Frasnes et la rue aux Fleurs. Là encore, un itinéraire de délestage est prévu via la rue aux Fleurs et la route d’en Flobecq pour rejoindre la N7 à proximité du recyparc.