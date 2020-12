Regroupant une centaine de membres, l’association des commerçants d’Ath ne ménage pas ses efforts depuis le début de l’épidémie pour aider les exploitants impactés par la crise sanitaire. Lors du premier confinement en mars dernier, celle-ci a créé un site de vente en ligne (www.shopping-ath.be) sur lequel les petits commerçants peuvent vendre leurs articles sans devoir verser un euro supplémentaire pour autant qu’ils fassent partie de l’association qui leur demande une cotisation annuelle de 80€.

Après un premier concours sous forme de jeu des anomalies organisé en août dernier qui avait rencontré un vif succès, l’association récidive en cette période de fin d’année. Ses responsables ont imaginé un nouveau concours ouvert à tout un chacun dans l’optique là encore d’encourager les gens à faire du shopping durant les fêtes de Noël et Nouvel-An en dépit des contraintes sanitaires.

“Nous invitons les participants à faire le tour des vitrines des commerçants ayant répondu favorablement à l’operation et à comptabiliser le nombre de boules en forme de bonhomme de neige aux couleurs de l’ACA qui sont exposées dans chacune d’elles”, indique la présidente Ariane Despretz.

Au total, une soixantaine de commerçants ont accepté de jouer le jeu dans le cadre de cette action pour laquelle les inscriptions se clôturaient ce soir. Le concours proprement dit débutera le 14 décembre pour se clôturer à la veille de l'An Neuf. En pratique, les commerçants distribueront des bulletins de participation à leurs fidèles clients, lesquels devront les déposer dans une boutique de la place Ernest Cambier après avoit parcouru le centre-ville avec un bic et un carnet, voire une calculette, afin d'additionner le nombre de boules présentes dans les vitrines.

A la fin du concours, l'ACA procèdera à un tirage au sort qui permettra de gagner une trotinette électrique ainsi que des bons d'achat à valoir chez les commerçants grâce au secrétariat social qui s'associe à l'opération en offrant 500€ de chèques cadeaux. Les lots seront remis aux gagnants début janvier.

"C'est une période très compliquée et il s'agit de faire preuve de créativité pour inciter la population à faire du shopping dans le centre-ville. En fonction des moyens dont elle dispose, l'ACA multiplie les opérations telle que celle-ci pour tenter de contrer les géants de l'e-commerce (Amazon, Zalando, etc.) qui ont profité des deux confinements pour augmenter encore un peu plus leurs chiffres d'affaire. Même si ça ne compensera évidemment pas les pertes, ce type d'action ne peut que renforcer la visibilité de nos commerçants tout en redynamisant les ventes", poursuit Ariane Despretz.

Même si la majorité des commerces de la cité des Géants ont survécu jusqu'ici, notre interlocutrice redoute une vague de faillites en 2021 tout en formulant le voeu que ce ne soit pas le cas.