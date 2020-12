Depuis le 1er décembre, les commerces athois sont à nouveau ouverts avec l’espoir que la clientèle soit à nouveau fidèle au rendez-vous (comme à l'issue du premier confinement) pour les soutenir en cette période très compliquée pour eux sur le plan financier.

Conscients des difficultés auxquelles sont confrontés comme partout ailleurs les magasins de la capitale du Pays Vert, le bourgmestre d’Ath et son échevine du Commerce ont décidé de continuer à être présents à leurs côtés par le biais d’opérations encourageant la population à consommer 100% local.

A l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville a décidé de réaliser une capsule vidéo qui promeut et valorise la diversité des commerces du centre-ville. « Cette capsule à destination des réseaux sociaux a pour objectif de rappeler aux habitants de notre entité que leurs boutiques offrent des produits divers et variés. Nous espérons par ailleurs que cette courte vidéo donnera envie à nos voisins hainuyers de venir découvrir la cité des Géants et ses commerces. », indique Bruno Lefèbvre.

« L’Union des Classes Moyennes (UCM) devrait relayer cette capsule via ses réseaux à travers toute la province de Hainaut. » embraye Nathalie Laurent, échevine du Commerce. Cette première capsule est axée sur les commerces du centre-ville mais la prochaine mettra à l'honneur les commerces des villages.

Voici le lien permettant de télécharger la vidéo (https://we.tl/t-Cr27XKT8n5) qui, depuis sa mise en ligne sur les réseaux sociaux – et notamment sur la page Facebook de la ville d’Ath – a déjà été partagée massivement.