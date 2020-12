D'ici quelques jours, Noël s'invitera également au coeur des musées athois. Durant les congés scolaires, de nouvelles activités animeront les différents espaces muséographiques tout en apportant cette chaleur humaine dont petits et grands ont tant besoin en cette période assombrie par la crise sanitaire et les restrictions qui en découlent.

Commençons par la Maison des Géants où un carnet-jeu intitulé "Le père Noël serait-il un géant?" donnera l'opportunité aux familles d'entrer dans l’univers des 30 monstres d'osier de l’entité exposés actuellement dans les différentes salles du musée de la rue de Pintamont. Il semblerait que l'un d'entre-eux porte une barbe blanche ainsi qu'un costume rouge. Mystère... Infos et réservations au 068/68.13.00 et sur le site www.maisondesgeants.be

Du 10 au 17 décembre, un concours Facebook permettra aux enfants d'Ath et d'ailleurs de réaliser de merveilleux "PhotomAthons" (façon géants, bien sûr). Les heureux gagnants seront connus peu avant Noël et recevront une boîte de jeu "Le Réveil des Géants" d'une valeur de 20€. La boutique continuera, en outre, à proposer un large éventail de livres historiques, de bandes dessinées, d'articles goodies de type "tasse de café".

Durant la période des fêtes, la Maison des Géants sera ouverte les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 17h de même que les samedi 19 décembre et 2 janvier de 14 à 18h. Par contre, elle sera fermée les dimanches ainsi que les jours de Noël et Nouvel-An.

Prenons à présent la direction de l'espace gallo-romain où diverses animations seront également proposées. Le carnet-jeu destiné aux familles servira de support inédit pour tout comprendre sur l'exposition temporaire "Vieux cailloux et noble pierre" (partiellement visible au Musée de la Pierre également et compris dans les tarifs normaux). Pour les amateurs de saveurs antiques, le musée organisera un atelier de pâtisserie à la découverte des produits de nos ancêtres nerviens (du fun pour les enfants !). Les plus grands dégusteront de vin antique. Maximum de quatre bulles familiales par session avec un espace propre à chaque bulle. Entrée: 5€ par personne uniquement sur réservation.

Un projet de visite virtuelle

Situé à la rue de Nazareth, l'espace gallo-romain sera accessible au public les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 17h. Le week-end, le 19 décembre et le premier dimanche du mois de janvier de 14h à 18h (Fermé à Noel/ Nouvel An/le 26.12). Les activités pâtisseries sont programmées à 10h 30 et à 15h durant les jours d'ouvertures (sur réservation). Infos au 068/68.13.20 et sur le site www.espacegalloromain.be

Dirigeons-nous enfin vers le musée de la Pierre situé le long de la chaussée de Mons, à Maffle. Là encore, le carnet-jeu destiné aux familles servira de support inédit pour tout comprendre sur l'exposition temporaire "Vieux cailloux et noble pierre". (partiellement visible à l'Espace Gallo-romain). Le musée de la Pierre est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 10 à 17h ainsi que le premier dimanche du mois janvier de 14 à 18h.

En raison de la crise sanitaire, il est indispensable de réserver préalablement en ligne sa venue (de préférence 24h à l'avance) sur le site Internet dédié à chacun de ces trois musées. Au rayon des nouveautés, signalons que la Maison des Géants proposera tout prochainement une visite virtuelle de ses collections permanentes et de son exposition temporaire. Cette visite à 360° a été réalisée en collaboration avec la maison du tourisme de la Wallonie Picarde. De quoi renforcer au travers de ce nouvel outil l'attractivité du musée en donnant l'envie aux futurs visiteurs de s'y arrêter.