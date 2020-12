En cette fin d’année qui touche à sa fin contrairement hélas à la pandémie de Covid-19, la ville d’Ath lance de nouvelles actions visant à promouvoir les achats locaux. Celles-ci seront à la fois profitables pour les habitants mais également pour les commerçants impactés par la crise sanitaire.

C’est ainsi qu’à partir du samedi 19 décembre jusqu’au dimanche 10 janvier inclus, le stationnement sera entièrement gratuit dans la capitale du Pays Vert. Durant cette période, les horodateurs seront mis hors service et c’est donc le disque bleu qui sera d’application sur les emplacements de parking situé dans les différentes zones de couleur rouge, oranges et verte. « C’est une mesure coup de pouce que l’on propose dans le cadre des fêtes de fin d’année et qui coïncidera aussi avec le début de la période des soldes », indique le bourgmestre Bruno Lefebvre.

D’autre part, la mesure faisant passer la demi-heure gratuite à 1h est prolongée jusqu’au 31 mars. Pour rappel, il suffit d’encoder sa plaque d'immatriculation dans l’horodateur pour bénéficier une fois par jour de cette heure gratuite (ou demi-heure après le 31 mars)

Enfin, la gratuité des cartes de stationnement restera d'actualité jusqu’au 31 mars 2021 pour les professions médicales et paramédicales, à savoir les médecins, les infirmiers ou encore les kinésithérapeutes.