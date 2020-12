En cette période de Noël et de Nouvel An, la plupart des services communaux seront fermés. Des permanences seront néanmoins maintenues dans certains services. L’accueil et le service Population seront ainsi ouverts du lundi 21 au jeudi 24 décembre de 9h à 12h et du lundi 28 au jeudi 31 décembre de 9h à 12h. Infos au 068/68.10.00 – 60 et 70. Certains documents administratifs peuvent toujours être demandés via l’e-guichet du site web communal accessible directement via www.ath.be/e-guichet La distribution des Solatois sera par ailleurs assurée par l’accueil selon cet horaire.

Le service Etat civil ne reçoit exclusivement quant à lui que sur rendez-vous. Un contact préalable est dès lors nécessaire par mail (etat.civil@ath.be) ou par téléphone au 068/68.10.70

En ce qui concerne les services techniques, ces derniers sont joignables au 068/68.12.00 de 8h à 12h du 21 au 24 décembre ainsi que du 28 au 31 décembre. Les ouvriers communaux assureront le ramassage des immondices et la propreté publique manuelle durant ces deux semaines La collecte des déchets ménagers des vendredis 25 décembre et 1er janvier est avancé aux mercredis 23 et 30 décembre pour les villages de Moulbaix, Ligne, Villers-Saint-Amand, Villers-Notre-Dame et Houtaing et aux jeudis 24 et 31 décembre pour le village d’Ormeignies-Autreppe et le faubourg de Tournai.

Enfin, le service Environnement (068/68.12.50) assurera une permanence téléphonique du 21 au 24 décembre ainsi que du 28 au 31 décembre, de 9h à 12h. En cas d’urgence, n’hésitez pas à contacter le 0476/94.60.86 ou à envoyer un mail a l’adresse info@ath.be