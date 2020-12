Grâce notamment à la vente d’une partie de son patrimoine ne contribuant pas à la vitalité économique de la ville mais aussi en allant chercher un maximum de subsides pour limiter le recours à l’emprunt tout en réduisant la dette, les trois partis gouvernant la cité des Géants gardent une marge d’investissement appréciable.

C’est ainsi que pour 2021, la majorité PS-MR-Ecolo a prévu au budget du service extraordinaire - lequel sera voté ce soir par le conseil communal - une enveloppe de 9.400.000€ pour concrétiser de multiples projets tout en respectant une balise d'investissement par habitant de 71€.

Parmi les plus significatifs, citons au rayon du sport la concrétisation des travaux de rénovation de la piscine communale et des aménagements de la rue de Gand. Dans le secteur de l’enseignement, des crédits sont prévus pour financer la rénovation complète de l’école de Ghislenghien, de même que l’isolation des châssis et toiture de plusieurs autres établissements scolaires situés sur le territoire de l’entité.

En matière de mobilité douce, la Ville entend répondre à l’appel à projet « Wallonie cyclable » afin d’obtenir des subventions qui permettront de réaliser des aménagements favorisant la pratique du vélo de manière sécurisée. Par ailleurs, un montant sera alloué à la désignation d’un auteur de projet dans le cadre de la poursuite du regroupement des services techniques. Sur le plan énergétique, signalons encore la mise en place de compteurs connectés au sein des bâtiments communaux visant à réduire les consommations d’eau.

Sur cette liste non exhaustive figurent également la reconfiguration du musée des Géants (tourisme et culture) ainsi que l’implantation de nouveaux points d'apport volontaire (PAV) s’inscrivant dans le cadre de la politique de propreté et du développement durable, deux enjeux indissociables qui constituent un des chevaux de bataille des autorités communales.