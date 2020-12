En cette période spéciale, il est légitime que tout un chacun éprouve l'envie et le besoin de marquer le passage à l’an neuf de façon festive. Néanmoins, cette année exceptionnelle marquée par la crise sanitaire du Covid-19 amène son lot de mesures tout aussi exceptionnelles.

Comme l’indique la ville d’Ath sur son site Internet, il importe dès lors que chaque citoyen prenne conscience de l’importance du respecter l’interdiction d’utiliser des feux d’artifice durant cette soirée de la Saint-Sylvestre et plus particulièrement lorsque retentiront les douze coups de minuit. « Cette mesure vise non seulement à éviter les rassemblements propices à la propagation du virus mais également les accidents liés à la manipulation de ces engins pyrotechniques », rappellent les autorités communales.

Chaque année, des artificiers en herbe sont ainsi contraints de passer une partie de leur réveillon au sein des services hospitaliers. Or, tout le monde sait à quel point les équipes médicales sont épuisées par la pandémie du coronavirus qui, depuis neuf mois, sévit dans nos contrées comme ailleurs avec pour conséquence de surcharger les unités de soins intensifs. S’abstenir de prendre un risque tel que celui-là peut apporter une petite bouffée d’oxygène aux équipes médicales qui, malgré le coup d’envoi imminent de la campagne de vaccination, devront encore être sur le pont durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

La ville d'Ath rappelle, en outre, qu'il est tout aussi interdit d'utiliser des canons sonores ou canons à carbure.