Après avoir suscité ces derniers mois une véritable levée de boucliers parmi la population et les autorités communales concernées, le projet Elia revient, en ce début d’année, sur les devants de l’actualité. La fameuse Boucle du Hainaut risque encore de faire couler beaucoup d’encre en 2021.

Hier, le gestionnaire du réseau belge de transport d’électricité à haute tension a déposé au gouvernement wallon son dossier de base – le même que celui rejeté par les 14 communes hennuyères figurant sur le tracé actuel de cette future liaison électrique de 380.000 volts – accompagné des 22.000 courriers des riverains récoltés à l'issue de l'enquête publique, de même que des avis des autorités communales et des diverses commissions consultatives formulés durant la période de consultation.

Fédérant les différents collectifs citoyens qui se sont mobilisés contre le projet Elia, le groupe Revolth a pris acte de ce dépôt qui, rappelons-le, concerne à ce stade initial de la procédure la demande de révision du plan de secteur. « La balle est désormais dans le camp du gouvernement wallon et plus particulièrement du ministre Willy Borsus (MR) (et de son cabinet), lequel devra consulter diverses instances afin de rendre son avis positif ou négatif quant à la modification du plan de secteur »

Pour rappel, celle-ci s’avère indispensable pour créer un couloir de 200m de large et y installer des lignes aériennes soutenues par des pylônes électriques de plus de 60m de hauteur. Si nécessaire par la suite, le ministre wallon en charge de l’Aménagement du territoire devra aussi consulter un bureau d’études indépendant à qui sera confiée la confection d’un rapport sur les incidences environnementales qu’un projet de cette envergure est susceptible d’engendrer.

« Le ministre Borsus à toute la confiance du groupe citoyen Revolht mais ses membres insistent sur le caractère indépendant des divers bureaux ou experts qui seront consultés. Revolht sera particulièrement attentif à cette donnée et ne manquera pas de soulever les éventuels conflits d’intérêts tant la toile tissée par Elia est particulièrement large », indique dans un communiqué le collectif des opposants.



Enfin, le groupe Revolht dit également tenir à l’œil le projet d’enfouissement de la ligne existante de 150.000 volts entre Ruien et Chièvres. Une ligne qui, par endroit, pourrait être doublée.