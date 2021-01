Dès son accession au pouvoir, la majorité PS-Ecolo-MR s’est engagée à pérenniser les activités de l’abattoir communal alors que des rumeurs alarmistes concernant sa mauvaise santé financière circulaient à l’époque. Des investissements ont été consentis pour moderniser l'outil et lui offrir du sang neuf tout en contribuant à améliorer les conditions de travail de même que tout ce qui relève du bien-être animal.

En 2021, la Ville poursuivra ses efforts en faveur de l'abattoir par la mise en concession des salles de découpe. Ce point figurait à l'ordre du jour du dernier conseil communal et a fait l'unanimité par écrans interposés. "A l'heure actuelle, celles-ci sont mises à disposition sur base d'accord antérieurs qui ne respectent plus la législation sur les baux commerciaux ni sur les marchés publics. Qui plus est, il a été constaté des tarifications très variables au mètre carré qui ne correspondent plus aux prix du marché", explique le bourgmestre Bruno Lefèbvre (PS).

Afin de mettre l'abattoir en conformité par rapport aux réglementations désormais en vigueur, les autorités locales ont donc décidé de mettre en concession les trois salles de découpe via trois lots différents. Les critères d’attribution tiendront compte du loyer proposé ainsi que de la qualité du projet qui sera développé et des synergies que celui-ci permettra de créer avec les autres partenaires de l’abattoir. Ce projet s’inscrit dans une vision à long terme afin de permettre une continuité de l’exploitation du site et aux concessionnaires d’amortir les investissements qu’ils pourraient consentir au profit de l’outil.

"Ce qui nous motive en priorité, c'est de remettre de l'ordre par rapport à une situation qui le nécessite dans la mesure où l'attribution de ces salles n'est plus en concordance avec le cadre légal", souligne Ronny Balcaen (Ecolo). Et l'échevin en charge de la gestion de cet abattoir d'ajouter que pour l'heure, les critères d'attribution varient d'une salle à l'autre, notamment en matière de tarification. "Il était indispensable de revoir ce système d'autant plus qu'aujourd'hui, le site offre des infrastructures qui ne sont pas suffisamment valorisées en regard des prix du marché. Nous venons avec une proposition où le prix est un élément qui compte tout en veillant aussi à ce que ces salles de découpe participent mieux au projet global de l'abattoir et de défense des circuits courts".

Autant de paramètres qui dicteront le choix des différents candidats intéressés par l'offre de la Ville qui contribuera également, selon Ronny Balcaen, à doper les recettes de l'abattoir. Avoisinant un montant de l'ordre de 600.000€ en 2020, celles-ci sont loin d'être mauvaises en sachant qu'elles ne dépassaient jamais la barre du demi million d'euros lors des années antérieures. "Il y a encore moyen de faire mieux et nous y travaillons tous les jours. Dans le courant de cette nouvelle année, un budget inférieur à 120.000€ est prévu au niveau de la chaîne d'abattage des moutons de manière à augmenter la production dans ce secteur là".

Par la voix de l'ancien bourgmestre, l'opposition La Liste Athoise s'est félicitée de la politique menée au sein de l'abattoir: "Compte-tenu des problèmes rencontrés dans un passé récent, le fait de recourir à un marché de concession est une excellente décision", considère Marc Duvivier. En tant que conseiller LLA mais aussi président de la Fugea, son neveu Philippe s'est également réjoui de la redynamisation de l'abattoir.