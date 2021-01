La police fédérale vient de lancer un avis de recherche suite à la disparition d’une personne domiciliée dans la cité des Géants. Âgé de 41 ans, Christophe Razée n’a plus donné aucun signe de vie depuis ce lundi 4 janvier. Ce jour-là, le quadragénaire a quitté son habitation de la rue d’Ecosse, à Ath. Depuis lors, il ne s’est plus manifesté. A la demande du parquet de Mons (division Tournai), nous diffusons l’avis de recherche le concernant.

De corpulence normale et mesurant environ 1m70, Christophe Razée a les yeux bleus et de courts cheveux bruns. Habituellement, il porte un jeans, un pull foncé et une veste bleu marine.

Toute personne ayant vu cet homme ou ayant des informations utiles sur l’endroit où il se trouve est invitée à prendre contact avec les services de police. Les témoignages peuvent exclusivement être transmis via la ligne gratuite 080030300 ou par mail à l’adresse suivante: avisderecherche@police.belgium.eu

Plus d'infos en cliquant sur ce lien: https://www.police.be/.../avis.../disparus/christophe-razee