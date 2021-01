Lundi dernier, l’opérateur Elia a introduit son dossier Boucle du Hainaut auprès de la Région Wallonne. Pour rappel, la demande du gestionnaire du réseau de transport belge d’électricité à haute tension porte uniquement, à ce stade, sur la révision du plan de secteur mais constitue une première étape cruciale pour Elia en vue de la mise en service à l’horizon 2030 de cette nouvelle liaison électrique aérienne de 380.000 volts entre Avelgem et Courcelles (Charleroi).

Quelques jours après le dépôt à Namur de ce projet très controversé, le ministre Willy Borsus (MR) est allé à la rencontre des riverains et de leurs représentants politiques farouchement opposés à celui-ci dans sa configuration actuelle, notamment en raison de son impact environnemental et de la potentielle nocivité des champs électromagnétiques sur la santé des populations humaine et animale.

Comme il s’y était engagé, le ministre wallon en charge de l’Aménagement du territoire, a effectué une visite de terrain dans les 14 communes hennuyères figurant sur le tracé choisi par Elia pour implanter des pylônes électriques de 60m de hauteur. Il était accompagné des membres de son cabinet ainsi que de Jean-Luc Crucke, ministre frasnois de l’Energie dont la commune est directement concernée par le passage de cette LHT comme le sont Ath, Brugelette, Chièvres, Mont-de-l'Enclus, Celles et Leuze en Wallonie Picarde.

Après avoir visité vendredi les communes de la région du Centre, Willy Borsus s’est justement rendu samedi dans les sept entités de Wallonie Picarde susceptibles d'être traversées la Boucle du Hainaut. Tout au long de son périple, le ministre a pu apprécier la beauté des paysages qui risquent d’être défigurés par cette autoroute électrique. A l’occasion de sa venue, les opposants avaient ressorti les calicots ainsi que des drapeaux blancs et verts afin de bien lui faire comprendre qu’ils n’en voulaient pas.

Les autorités communales ont invité les membres du collectif des citoyens Revolht, fort de la représentation des 22.000 courriers de protestation récoltés lors de l’enquête publique, à prendre part à cette rencontre ministérielle qui s'est déroulée dans un froid polaire.

« Au cours de celles-ci, le ministre Borsus a pu mesurer les inquiétudes sanitaires et environnementales des citoyens et des agriculteurs concernés par ce projet mégalomane. Ces derniers ont été écoutés et entendus », se réjouit Marie Reman, porte-parole du collectif. Et cette dernière d’ajouter que ce qu’attendent désormais les citoyens mobilisés contre ce projet, c’est que le ministre ne donne pas une suite favorable à la demande de modification du plan de secteur sollicitée par Elia.

Le ministre dispose d’un délai de 90 jours pour faire connaître sa décision. "Il était primordial pour moi de visualiser les lieux et d'entendre les témoignages et les explications des riverains, des agriculteurs et des autorités locales", a indiqué Willy Borsus sur sa page Facebook. En parallèle, plusieurs études sont actuellement en cours pour estimer la nécessité du projet, ses impacts et ses alternatives.