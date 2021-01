En ce début d’année, le service Urbanisme de la ville d’Ath a réceptionné plusieurs demandes de permis pour la création de nouveaux logements sur le territoire de l’entité. La première émane de la sprl Konceptimmo qui prévoit de bâtir un immeuble de neuf appartements le long de la route de Frasnes, à Ath.

La seconde demande porte sur la construction en deux phases de quatre maisons à la rue de l’Aubepine, à Ligne. Initié par la sprl Entreprise Leclercq, le projet consiste en la construction de quatre habitations unifamiliales (deux blocs de deux). L’implantation permet le stationnement de véhicules sur la propriété.

Enfin, le 3ème et dernier projet immobilier porté par la S.A Matexi Projects concerne la création d’un lotissement de 12 habitations en plus de l’aménagement d’une voirie sur un terrain situé a la rue Georges Bouché et à la rue des Criquets, à Meslin-l’Evêque.

Durant cette période de crise sanitaire, les consultations au sein du centre administratif communal relatives à ces divers dossiers sont limitées. Dès lors, des explications peuvent être obtenues par téléphone au 068/68.10.80 (du lundi au vendredi de 8h à 16h) où par courriel à l’adresse urba@ath.be

Les réclamations et observations écrites sont a envoyer du 15 janvier au 29 janvier au collège communal. Celles-ci peuvent être transmises par courrier ordinaire à l’adresse de l’administration communale d’Ath (service Urbanisme) au n°54 de la rue de Pintamont où par courrier électronique à l’adresse suivante: urba@ath.be