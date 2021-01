L'an dernier, la société M&N Store basée à Courcelles (Charleroi) avait introduit une demande de permis intégré portant sur la création d'un complexe de football indoor au zoning des Primevères (rue André Delzenne) équipé de vestiaires à l'étage et d'une cafétaria ainsi que sur la construction d'une surface commerciale de 2367 m2 composée de six cellules dont un magasin de vélos, une boutique de décoration et de mobilier pour l'habitat intérieur, sans oublier une enseigne dédiée au multimédia.

Ayant fait l'objet durant la première quinzaine de juillet 2020 d'une enquête publique n'ayant donné lieu à aucune réclamation, le projet prévoyait la démolition d'une partie de bâtiments existants et la réaffectation en salle de sport de la partie conservée d'un hall industriel sur le site d'une ancienne imprimerie (Diaprint) à l'abandon depuis plus de 10 ans. A l'époque, le collège communal avait remis un avis favorable néanmoins assorti de conditions.

Susceptible de déboucher sur la création de 15 emplois à temps plein et de 12 autres à temps partiel, le dossier a ensuite été transmis aux fonctionnaires des implantations commerciales et déléguées du SPW, lesquels ont refusé l'octroi du permis.

Suite à cette décision ne plaidant pas en sa faveur, l'investisseur avait introduit un recours auprès de la commission compétente mais n'a finalement pas obtenu gain de cause. Le 8 décembre dernier, celle-ci a déclaré le recours recevable mais a décidé de refuser le permis sollicité - confirmant la décision initiale - dans la mesure où la demande déroge au plan de secteur et n'est pas conforme à l'affectation d'une zone d'activité économique industrielle.

Dans sa délibération, la commission des recours a relayé les arguments de la ville d'Ath tout en jugeant pertinent l'avis défavorable de l'Observatoire du commerce, lequel estimait notamment que la configuration des lieux n'était pas propice au développement du commerce et que l'avènement d'un nouveau pôle commercial à cet endroit risquait de nuire aux petits commerces du centre-ville.