La crise sanitaire n'épargne pas non plus les mouvements de jeunesse dont la majorité des activités rémunératrices ont été annulées en 2020 suite aux restrictions sociales imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Ce n'est pas le responsable de l'unité des scouts et guides pluralistes d'Ath (220ème) basée dans la capitale du Pays Vert qui nous démentira: "A cause de l'épidémie, nos sources de revenus ont été réduites à une peau de chagrin durant les 12 mois écoulés et ce début de nouvelle année ne s'annonce pas sous de bien meilleurs auspices", redoute David Moulard tout en espérant se tromper.

L'an dernier, les SGP n'ont ainsi pas été en mesure de tenir un stand lors du traditionnel marché de Noël, supprimé du calendrier en raison de la pandémie. De même qu'il n'a pas été possible pour les 170 membres de cette unité fondée voici 75 ans d'organiser leur souper annuel au cours duquel ils ont à coeur de projeter des photos de leur camp de vacances à leurs parents et amis. Compte-tenu de la persistance de ce satané virus, ils n'auront pas non plus la possibilité durant les prochaines semaines de programmer à la salle Georges Roland leur repas d'unité auquel prennent part, en moyenne, quelques 300 personnes.

"C'est d'autant plus difficile financièrement que nous ne recevons aucune aide Covid des autorités régionales et fédérales. Par contre, nous avons la chance de ne pas devoir payer de loyer pour le local que nous occupons à la rue des Fleurs. Celui-ci se situe au rez-de-chaussée d'une petite maison que la ville d'Ath met gracieusement à notre disposition. Encore cinq ans d'occupation et nous pourrons peut-être obtenir un susbide de la fédération Wallonie-Bruxelles mais pour l'instant, nous n'y avons pas droit malgré une demande introduite auprès de celle-ci", poursuit David Moulard.

Face au manque de moyens, les SGP s'apprêtent à lancer une opération de crowdfunding. A partir du 8 février, une cagnotte participative étalée sur deux mois sera mise en ligne dans le but justement de récolter des fonds qui serviront à acheter deux containers maritimes pour le stockage du matériel pendant l’année mais également pour les transports vers les terrains de camps d'été qui se déroulent en juillet.

"Si le montant atteint est suffisant, nous souhaiterions également pouvoir acquérir des matériaux pour la construction d’un nouveau local. En effet, nous sommes passés de 65 affiliés en 2005 à 170 membres cette année et nous commençons à manquer cruellement d'espace pour abriter tout ce petit monde mais également tout notre matériel de camp".

Et notre interlocuteur d'ajouter que la SGP demande à ses adhérents des frais de participation très réduits afin de garantir au plus grand nombre l'accès au scoutisme. "L’argent ne doit pas être un frein pour un jeune qui désire s’investir dans un mouvement de jeunesse."