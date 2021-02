Depuis ce lundi peu après 3h du matin, les ouvriers communaux et les engins de déneigement, au nombre de trois, n'ont pas chômé! Les équipes se sont relayées à tour de rôle et sans relâche pour dégager les principales routes de l'entité ainsi que les points les plus délicats tels que les trottoirs et les abords des écoles.

En l'espace de trois jours, ce sont plus de 90 tonnes de sel qui ont été répandues par les épandeuses sur le territoire athois. Celles-ci ont d'abord parcouru les itinéraires empruntés par les bus des TEC, avant de poursuivre leur travail en déneigeant les voiries prioritairement utilisées par les services de secours et ensuite les autres grands axes suffisamment usités de l'entité.

La Ville a fait appel à ses partenaires privés pour renforcer ce dispositif par deux épandeuses supplémentaires et une lame, portant à six le nombre de véhicules spécialement conçus pour déneiger les routes du Pays Vert. "Les 650km de voiries que totalise notre entité ne permettent évidemment pas d’accomplir cette tâche en un temps record", indique le bourgmestre Bruno Lefèbvre.



Rappelons que le sel n’agit que s’il y a suffisamment de circulation sur la voirie. Il est par conséquent inutile car inefficace sur les chemins à trop faible densité de trafic, lesquels sont alors uniquement dégagés à l’aide d’une lame quand la couche de neige le nécessite.



Dans le même temps, plus d’une vingtaine d’ouvriers de la cité des Géants ont salé les accès aux établissements scolaires et les trottoirs verglacés afin de permettre aux usagers faibles de les emprunter en toute sécurité. Quelque 240 sacs de 25kg ont été utilisés pour effectuer ces diverses tâches, le tout dans le respect des mesures sanitaires qui imposent une gestion des équipes en bulle et qui ne simplifie donc pas l’organisation du travail.

Les autorités communales rappellent qu’il incombe à chacun de dégager son trottoir et qu’en cas de chute, celui qui aura omis de le faire est responsable.