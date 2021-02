En ce dernier jour de cours avant une semaine de vacances bien méritée pour les élèves et leurs professeurs, l'école communale de Ligne (Ath) a reçu la visite de Caroline Désir. La ministre de l'Enseignement en fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a effectué le déplacement pour saluer un jeune élève qui, en raison de graves problèmes de santé, n'est pas en mesure de fréquenter en présentiel les bancs de son école Les Lionceaux.

Inscrit en 1ère année primaire, Joshua souffre d'une maladie qui ne lui permet pas de suivre physiquement les cours aux côtés de ses petits camarades de classe. Mais grâce à l’association "classcontact" et à la volonté de son institutrice, ce jeune garçon a la possibilité de poursuivre sa scolarité directement de chez lui.

C'est la seconde fois qu'un élève atteint d'une pathologie grave bénéficie de ce dispositif pour suivre les cours au sein de cet établissement scolaire. Concrètement, un ordinateur est placé dans le fond de la classe tout en étant relié à une caméra au-dessus du tableau tandis qu'une autre caméra filme la salle où sont dispensés les cours. Tout en apprenant les différentes matières enseignées depuis son domicile, l'écolier a la possibilité par écrans interposés de discuter et de s’amuser avec les autres élèves.

ClassContact a été fondé en 2006 par trois anciens travailleurs de la société IBM. Ces derniers ont choisi de mettre leurs compétences au service d’enfants malades et isolés afin qu’ils puissent renouer avec leurs proches tout en poursuivant leur scolarité C'est ainsi qu'ils ont créé l’asbl Take Off - rebaptisée ClassContact en 2020 - dont la mission est de favoriser la communication entre les enfants et leur école.

Aujourd’hui, dix personnes œuvrent quotidiennement pour connecter les enfants malades à leur classe. Depuis sa création, plus de 1000 enfants, 14 hôpitaux et 415 écoles ont bénéficié des services de cette association. Au cours de l’année scolaire 2018-2019, quelque 118 enfants ont pu poursuivre leur scolarité avec un taux de réussite de près de 90%.

De quoi réjouir la ministre Caroline Désir qui, lors de sa venue matinale dans ce petit village de l'entité athoise, a été accueilli par le bourgmestre de la cité des Géants, Bruno Lefèbvre, ainsi que par son échevine de l’Enseignement Jessica Willocq et le président du CPAS Jérôme Salingue.