D'ici quelques semaines, il sera possible d'entretenir de façon encore plus optimale sa condition physique sur le site de l'Esplanade qui s'apprête à accueillir de nouveaux engins de fitness et de street workout. Deux espaces libres situés aux extrémités de cet immense espace de verdure cher aux habitants de la cité des Géants ont été choisis pour accueillir des installations complémentaires à celles déjà en place.

Les structures de street workout comprendront des haies d’obstacle, deux stations compactes, un banc dips tandis que des marquages au sol permettront de travailler toutes les parties du corps tout en pouvant être utilisés par toutes les tranches d’âge. Quant aux appareils de fitness qui seront prochainement installés dans le même périmètre, ces derniers offriront des éléments identiques à ceux installés dans des salles et qui permettent de pratiquer un sport attractif : vélos elliptiques, rameur, sacs de frappe, sans oublier différents appareils conçus pour renfocer les muscles des cuisses, des pectoraux, des bras ou encore des épaules et du dos.

Ces modules permettront également de diversifier les leçons de gymnastique dispensées en extérieur par les établissements scolaires ou encore de suivre un programme complet de cardio-training, de musculation, de stretching et d'équilibre.

"A l'heure actuelle, les infrastructures existantes sur l'Esplanade ne permettent aux jeunes que de pratiquer des sports collectifs, à savoir le football et le basket. En revanche, il n'en existe aucune pour les disciplines individuelles. Qui plus est, les futures installations seront accessibles gratuitement aux 7 à 77 ans. Tout le monde n'a pas les moyens financiers de prendre un abonnement dans une salle de fitness. De toute façon, la question ne se pose même pas pour l'instant puisque celles-ci sont fermées en raison de la crise sanitaire", commente le bourgmestre de la cité des Géants.

Et notre interlocuteur de se réjouir que c'est une firme de l'entité (SLG) qui a été désignée pour mener à bien ce projet dans le cadre du marché public soumis l'an dernier au vote du conseil communal. Le bourgmestre Bruno Lefèbvre insiste encore sur le fait que la Ville a opté pour du matériel de qualité tout en étant soucieuse de la sécurité des utilisateurs. Sous chaque appareil sera, en effet, posé un revêtement en caoutchouc spécialement conçu pour amortir les chutes. Sans parler que la conformité de ces machines sera vérifiée une fois par an par un organisme agréé.

Habitant lui-même le quartier, le maïeur n'aura qu'à traverser la rue pour aller les tester et se maintenir en forme en dehors de son agenda très chargé. A juste titre, l'intéressé rappelle, en outre, que le fitness park se situe à proximité d'une maison de repos fréquentée par 200 pensionnaires dont certains ont l'habitude d'effectuer des promenades sur le site de l'Esplanade et dans le parc communal tout proche. Ces seniors seront peut être tentés eux aussi de profiter de l'occasion pour effectuer quelques exercices physiques.