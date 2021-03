En présence du bourgmestre, le chef de la zone de police d’Ath a réuni la presse ce mardi après-midi, à l’hôtel de ville, pour dresser le bilan de l’année écoulée sur le territoire de celle-ci. Une année forcément très particulière en raison de la crise sanitaire qui s’est traduite dans les chiffres par une baisse conséquente tant sur le front de la criminalité qu’en matière de roulage.

Ce n’est pas vraiment une surprise en sachant que le premier confinement et le télétravail sont autant de facteurs qui ont considérablement réduit le déplacement des personnes et la circulation des véhicules. Preuve en est, les forces de l’ordre ont rédigé, en 2020, 250 PV de roulage contre 1500 en 2019. Au total, celles-ci ont été appelées à constater 59 accidents avec blessés légers et quatre accidents ayant entraîné des lésions corporelles plus graves.

Si l’on excepte le tragique accident ferroviaire ayant coûté la vie en décembre dernier à un jeune habitant de Villers-Notre-Dame au passage à niveau de ce village – lequel n’est pas repris dans les statistiques de la police locale mais dans celles de la police fédérale des chemins de fer – aucun accident mortel n’est survenu sur le territoire communal.

En matière de délinquance, les services de police ont enregistré une baisse de 3% des vols dans les habitations et de 54% dans les voitures. Les chiffres sont stables en ce qui concerne les vols avec violence. Signalons encore que dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, la police athoise a établi 306 PV pour non respect des mesures gouvernementales visant à empêcher la propagation du Covid-19.

Nous reviendrons plus en détails ce mercredi sur tous ces résultats que viennent de dévoiler et de commenter le commandant Pettiaux ainsi que le bourgmestre Bruno Lefèbvre en sa qualité de chef de la police.