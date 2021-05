Crise sanitaire oblige, voilà bien longtemps que la Grand-Place d'Ath n'avait plus connu pareille affluence. Ce week-end marquait, en effet, la réouverture en extérieur du secteur Horeca. De quoi réjouir les tenanciers de la cité des Géants et leurs fidèles clients qui attendaient ce moment depuis si longtemps.

" Après quasiment sept mois d'arrêt, il va sans dire que nous sommes ravis de pouvoir retravailler même si c'est dans des conditions très spéciales et contraignantes difficiles à mettre en place, qui plus est quand la météo est aussi instable, témoigne Maxime, gérant de la Régence. Lorsque ce jeune cafetier a répondu à nos questions, une averse orageuse venait justement d'arroser sa terrasse. "Pour se mettre à l'abri de la pluie, il est logique que les gens rapprochent leur table sous les parasols. La distance d'1,5m n'est dès lors plus respectée. Je suis serveur, pas gendarme. Nous avons tout en mis en oeuvre pour faire en sorte que les règles sanitaires soient appliquées. Après, chacun son boulot", fait comprendre notre interlocuteur.

A l'instar de ses confrères, Maxime est pleinement satisfait de ce premier week-end de redémarrage d'un secteur qui a énormément souffert de la pandémie. A peine avait-il ouvert son établissement samedi matin, sur le coup de 8h, que sa terrasse était déjà à moitié remplie. Plus tard dans la journée, la sienne et celles des autres tenanciers sont devenues très courtisées auprès d'une clientèle toujours plus nombreuse.

Les tables se libérant au compte-goutte sous un ciel menaçant, les consommateurs ont dû faire preuve de patience et de persévérance avant de pouvoir enfin s'attabler pour passer commande. Si la plupart des bistrots se sont déconfinés, de nombreux restaurants sont restés portes closes, préférant attendre une réouverture complète que partielle car trop difficile à gérer et à rentabiliser.

Afin de veiller au respect des règles Covid, la zone de police d'Ath a assuré une présence sur le terrain mais de facon discrète. Dimanche après-midi, aucun incident ni débordement n'était signalé par les forces de l'ordre. La prise d'assaut des terrasses de la Grand-Place a néanmoins motivé le bourgmestre de la capitale du Pays Vert à adresser, via sa page Facebook, un message à sa population dans le cadre de la reprise de l'Horeca dont il se réjouit.

"Les tenanciers ont énormément souffert de la fermeture de leur secteur depuis huit mois, de même que le personnel qui s’est retrouvé au chômage forcé. Le succès des terrasses de notre ville attestent du soutien indéfectible des Athois(es) à ce secteur. Dès ce samedi matin, cela représentait beaucoup d’émotions pour tout le monde ! Cette belle effervescence ne doit cependant pas nous faire oublier que le virus n’a pas disparu et qu’une raisonnable prudence reste toujours d’actualité", indique Bruno Lefèbvre dans un communiqué.

Afin de permettre à chacune et à chacun de retrouver la chaleur des contacts sociaux en toute sécurité, le maïeur a tenu à rappeler les règles imposées par le Codeco dans le cadre du protocole HORECA. A savoir l'obligation de maintenir 1,50m de distance entre les tablées, limiter à quatre le nombre de personnes par table sauf si celles-ci sont du même ménage, pas de service au bar, sans oublier le port du masque obligatoire pour les clients quand ils ne sont pas assis à table. En outre, chaque personne doit rester assise à sa propre table. Aucune consommation ne peut être prise en étant debout et les terrasses doivent fermer sur le coup de 22h.