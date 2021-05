Ce lundi 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, raison pour laquelle la ville d'Ath a hissé le drapeau arc-en-ciel sur l'hôtel de ville. La zone de police s’associe également à cette journée de sensibilisation et a hissé ce même drapeau sur la façade de son commissariat.



Cette journée a pour but d’articuler action et réflexion afin de lutter contre toutes les violences physiques, morales ou symboliques liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. Elle entend susciter, soutenir et coordonner toutes initiatives contribuant à l’égalité entre les citoyens en la matière, et cela dans tous les pays où cette démarche est possible.

L’organisation d’une journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie dans chaque pays permettra d’inscrire les luttes dans une démarche de solidarité avec toutes les personnes lesbiennes, gaies, bi et trans (LGBT) du monde entier. Mais il s’agit aussi d’inscrire ces luttes dans une démarche plus globale de défense des droits humains.

"Je suis très heureux de mener cette action en synergie avec nos services de police. Récemment, des actes homophobes scandaleux ont été commis dans notre pays. La discrimination existe toujours, le manque de tolérance persiste, notre commune veut lutter contre les inégalités et défendre les droits de toutes et tous, pas seulement aujourd'hui mais tout au long de l’année. En ce 17 mai, les drapeaux hissés sur les hôtels de ville et de police témoignent de la volonté affirmée de mener une politique inclusive, tolérante et égalitaire", indique Bruno Lefèbvre (PS), bourgmestre de la capitale du Pays Vert.

Aux yeux de l'échevine de l'égalité des genres, Jessica Willocq (Ecolo), il semble tout aussi important de continuer à se battre pour la défense et la reconnaissance des droits des citoyen·ne·s LGBTQI+. "Personne ne devrait subir de discrimination en raison de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son expression de genre. Aujourd’hui encore, la communauté LGBTQI+ continue de faire face à l’invisibilisation et à différentes formes de discrimination. Les statistiques sont loin d’être satisfaisantes. En Belgique, une personne sur deux ne fait pas son coming out sur son lieu de travail et six personnes sur dix n’osent pas tenir la main de leurs partenaires dans la rue."

Pour Jessica Willocq, la journée du 17 mai reste donc essentielle pour contribuer aux changements de la société. C’est pour cela que le mois de mai est devenu le « pride month » en Belgique. L'intéressée insiste sur le fait que l'incitation à la haine ou à la discrimination n'est pas plus acceptable sur internet que dans la réalité. C'est, en effet, punissable par la loi et si cela devait vous arriver, vous pouvez porter plainte auprès de la police et d'Unia mais aussi contacter le modérateur du site ou du réseau, voire du groupe, ou encore signalé les faits au centre interfédéral pour l'égalité des chances (Unia) à l'adresse suivante: www.stopcyberhate.be

Par ailleurs, la campagne "Et toi, t'es casé.e ?" propose des outils pour sensibiliser les jeunes aux stéréotypes homophobes et transphobes ainsi que les contacts de divers associations partenaires. www.ettoitescase.be

"L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et Unia enregistrent les signalements de discrimination, accueillent les victimes et les conseillent après avoir analysé les situations rapportées. Ils peuvent mener des conciliations et éventuellement, dans certains cas, introduire une procédure en justice avec l’accord de la victime. En toute confidentialité et gratuitement", précise Jessica Willocq.

Vu les conditions sanitaires, la fameuse parade de la Belgian Pride ne pourra avoir lieu en 2021. Pour Jessica Willocq, il s'agit d'une raison supplémentaire pour manifester son soutien à cette noble cause en mettant par exemple une photo aux couleurs de l’arc-en-ciel sur les réseaux sociaux ou à la fenêtre de son habitation, voire un drapeau identique, y compris sur son lieu de travail.

Confrontées quotidiennement à cette problématique dans le cadre de leurs missions, la police fédérale et certaines zones de police locales ont elles aussi décidé d’installer des drapeaux arc-en-ciel devant leurs différents bâtiments. "Encore aujourd’hui, les blagues déplacées, la discrimination et le harcèlement sont présents dans notre société et ce notamment sur les lieux de travail. Nous souhaitons participer à cette action afin de démontrer notre ouverture et notre ancrage dans la diversité", commente pour sa part le commissaire divisionnaire Frédéric Pettiaux, chef de corps de la zone de police d'Ath.