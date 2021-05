Inauguré à la fin des années 2000, le Palace n'a, hélas, pas pu fêter dignement l'an dernier ses 20 ans d'existence. En cause bien évidemment, la crise sanitaire qui a empêché les responsables de la Maison culturelle d'Ath (MCA) de marquer le coup.

Le Palace, c''est d'abord une magnifique salle de spectacle ultramoderne d'une capacité de 550 places qui, depuis de long mois, hormis une représentation pour un très jeune pubic, est restée desespérement vide à cause de cette maudite pandémie.

"Nous sommes prêts et impatients à l'idée de pouvoir à nouveau programmer dès le mois prochain des spectacles au Palace même si, à ce stade, chose assez invraisemblable, nous n'avons toujours aucune information précise sur les contraintes sanitaires que le Codeco nous imposera pour accueillir le public et les artistes", déplore Engelbert Petre, directeur de la MCA.

Notre interlocuteur insiste sur le fait que la salle du Palace, contrairement à bien des endroits bien plus à risque n'étant pas soumis à des règles aussi drastiques, répond à toutes les normes permettant d'empêcher la propogation du Covid-19. "Celle-ci dispose d'un système de renouvellement d'air à 100%", indique notre interlocuteur.

Certes, le Palace, ce n'est pas qu'une salle qui ne demande qu'à rouvrir le plus vite possible, c'est aussi une infrastructure qui s'est découverte au fil des ans une seconde vocation, à savoir celle de présenter des expositions d'art contemporain à un large public et pas seulement à quelques initiés ayant l'habitude de fréquenter les galeries privées.

Depuis l'ouverture du Palace voici deux décennies, 319 artistes ont eu la chance d'accrocher leurs oeuvres aux cimaises de ce magnifique bâtiment de la rue de Brantignies dont Léon Fourdin dessina la superbe façade Art déco datant de 1919.

Découvrir l'art par le jeu

La Maison Culturelle remonte le temps et ravive ses souvenirs au travers d'une exposition rétrospective mettant à l'honneur une sélection d’œuvres présentées à l'intérieur du Palace entre 2000 et 2020. Celle-ci est accessible gratuitement mais uniquement sur réservation.

Entre peinture, photographie, art numérique et végétal, les visiteurs sont invités à revivre les grandes étapes de la programmation d’expositions du Palace. Pour l'occasion, No Télé a plongé dans ses archives pour ressortir quelques reportages sur des événements phares qui ont marqué ces deux décades.

Et parce qu’un anniversaire ne serait rien sans surprises, la MCA a mis les petits plats dans les grands pour offrir un moment, entre amis ou en famille, sous le signe de la créativité et du jeu. Deux formules sont proposées, à commencer par Bulle d'Art qui s’adresse à tous – en famille, seul ou en bulle – pour une visite guidée en toute intimité accompagnée d’une animatrice. D'une durée de 30 minutes, les prochaines visites sont programmées les 22 et 29 mai prochains ainsi que le 5 juin et le dimanche 13 juin entre 14h et 18h.

Dans un autre registre, le Petit Palace permettra aux enfants, le temps d'une matinée, de 10h à 12h, de jouer au coeur du bâtiment et de partir à la découverte de nombreux artistes. À leur tour, ils seront invités à réaliser un chef-d’œuvre exposé. Pour les 6 à 9 ans, les dernières dates pour participer à cette animation sont fixées au 29 mai et au 12 juin et pour les 9 à 12 ans au 22 mai et au 5 juin. Entrée: 2€. Infos au 068/68.19.99