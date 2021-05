Alors qu'il est en fuite et toujours introuvable malgré d'intenses recherches entreprises ces derniers jours sur notre territoire, Jürgen Conings, ce militaire et tireur d'élite proche des milieux d'extrême-droite pour lequel un mandat d'arrêt international est désormais lancé, a acquis une certaine notoriété sur Facebook auprès d'une petite frange de la population qui n'hésite pas à s'identifier à ce Rambo des temps modernes et à en faire un héros face au système en place.

De quoi indigner le bourgmestre de la capitale du Pays Vert qui, dans un communiqué, vient de réagir avec indignation suite au soutien affiché publiquement au fugitif sur Facebook par une conseillère de l'opposition La Liste Athoise (LLA) siégeant sur les bancs du conseil du CPAS depuis les dernières élections communales de 2018.

L'intéressée, Perrine Laine, a partagé sur son compte FB plusieurs publications montrant une photo de Jürgen Conings en uniforme bardé de médailles, coiffé d'un képi, sur laquelle on peut lire ce type de message: "Force & honneur. Nous sommes tous Jürgen et nous le soutenons à 1000%" ou encore "100 types comme lui et les problèmes sont réglés en Belgique, 1000 types comme lui et les problèmes sont réglés en Europe".

Pour le bourgmestre Bruno Lefèbvre (PS) qui se dit scandalisé, de tels propos incitant à la haine et auxquels adhèrent certains citoyens tout en étant relayés et cautionnés par une élue de sa ville, sont tout bonnement intolérables. "Je ne peux laisser un mandataire public et politique qui fait partie d’un parti démocratique avoir ce genre de comportement et de propos. Quand on décide de faire de la politique, il faut en accepter les responsabilités et avoir un devoir de retenue", indique le maëur athois.

Voici quelques mois, le bourgmestre Bruno Lefèbvre avait lui-même subi sur le même réseau social de violentes attaques et insultes, notamment à caractère homophobe. Ce nouvel épisode qui, cette-fois, ne concerne pas directement sa personne ni sa vie privée ne risque pas de le réconcilier pas avec les réseaux sociaux dont il a déjà dénoncé les dérives à plusieurs reprises. Suite à des interpellations de citoyens choqués ayant fait des captures d'écran, le bourgmestre de la cité des Géants a décidé d’interpeller à son tour la cheffe de groupe de l’opposition.

Gageons que cette affaire ne restera pas sans suite!