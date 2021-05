En mars dernier, deux jeunes Athoises, Laurence Meunier et Aurore Renard, ont décidé de se mobiliser contre la précarité menstruelle en facilitant l'accès à ces produits de première nécessité pour la gent féminine. Rien qu'en Belgique, on estime qu'une femme dépense en moyenne au cours de sa vie près de 5300€ en protections périodiques. Bien que le gouvernement fédéral a déjà baissé la TVA de 21% à 6% sur les serviettes hygiéniques, la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver le problème.

Pour mener à bien leur projet, ces deux citoyennes engagées ont réussi à mobiliser le tissu associatif local et les acteurs sociaux de la Ville. Ces dernières semaines, différents points de collecte, sept au total, ont vu le jour sur le territoire de l'entité, notamment centre administratif de la rue de Pintamont, dans les locaux de la Croix-Rouge ou encore dans plusieurs pharmacies.

"A ce jour, les différents dépôts nous ont permis de récolter plus de 1000 serviettes. Mais pour lancer l’opération et proposer un stock de départ suffisant aux associations partenaires, nous avons relancé un appel à de généreux donateurs avec cette-fois pour objectif de collecter 8000 serviettes", explique Jessica Willocq, échevine de l'Egalité des genres. Le défi a pu être relevé grâce à l'Agora-Club du Pays Vert et à l'asbl Bruzelle qui a fait un don appréciable aux responsables de son antenne athoise.

Les bénévoles de la Croix-Rouge n'ont pas choisi par hasard la date du 28 mai pour remplir les 400 trousses contenant chacune 20 protections périodiques, lesquelles ont été confectionnées par l'Agora-Club et seront distribuées gratuitement à partir du 7 juin - là encore dans divers lieux publics et privés - aux personnes menstruées en situation de précarité. C'est, en effet, aujourd'hui que se déroule la journée de l'hygiène menstruelle.

Les coordinatrices de l'opération ont, en outre, profité de cette journée symbolique pour informer et sensibiliser la population athoise à cette forme d'inégalité contre laquelle elles entendent lutter activement. Ces dernières sont allées à la rencontre des passants aux abords de la Grand-Place pour les informer de cette noble action et les sensibiiser à la problématique en leur remettant une brochure.