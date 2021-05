Des élèves de 6ème secondaire de l'ITCF Renée Joffroy d'Irchonwelz (Ath) se sont inscrit(e)s dans une très belle démarche caritative en faveur de deux associations à qui elles/ils viennent de remettre à chacune un chèque d'une valeur de 330€.

Basée à Enghien, la première bénéficiaire, l'asbl "On souffle dans ton dos", encadre des enfants confrontés à des difficultés scolaires et à des troubles de l'apprentissage. Quant à la seconde, il s'agit de la SPA de Péruwelz qui recueille des animaux abandonnés - principalement des chiens et des chats - en quête de nouvelles familles d'adoption.

"Initialement, cet argent récolté via la vente de biscuits était destiné à financer leur voyage scolaire. En apprenant que celui-ci était annulée en raison de la crise sanitaire, un groupe d'étudiant(e)s ont décidé malgré leur déception de maintenir cette vente en reversant les bénéfices de celle-ci au profit de nobles causes susceptibles de sensibiliser un maximum de personnes", explique Sydgie Haissous, professeur de citoyenneté et de philosophie au sein de l'institut technique de la Communauté française.

Pour mener à bien cette opération à caractère philanthropique, ses initiateurs, majoritairement des filles issues de la section animation A, ont pu compter sur le soutien indéfectible du corps professoral mais également de la direction de l'établissement scolaire qu'ils sont sur le point de quitter pour entreprendre des études supérieures.

Ces étudiants altruistes à la fois soucieux de l'épanouissement de jeunes enfants dans leur scolarité et du bien-être animal n'ont laissé à personne d'autre le soin de mettre ce projet sur orbite. De quoi épater leur enseignante qui ne tarit pas d'éloges à leur égard. "Tout en recevant un coup de main de quelques garçons, les filles ont tout conçu de A à Z", tient à souligner Sydgie Haissous.

Les cours ayant été suspendus une semaine plus tôt juste avant les vacances de Pâques à cause du rebond de l'épidémie, les rhétos ont dû une nouvelle fois s'adapter aux contraintes de la crise sanitaire. A défaut de pouvoir vendre comme prévu les biscuits à l'intérieur de l'école, ces derniers ont imaginé de le faire à l'extérieur de celle-ci à la manière d'un drive-in. Auparavant, ils avaient commandé les boites tout en assurant la promotion de cette vente sur les réseaux sociaux.

Au total, elles/ils ont récolté 660€ qui profiteront aux deux associations bénéficiaires qui auront reçu ce vendredi la visite de leurs généreux donateurs. "Pour eux, cela restera une très belle expérience humaine", ajoute leur professeur. Lors de cette journée, ceux-ci ont pu découvrir à la fois le fonctionnement de l'asbl enghiennoise qui utilisera cet argent pour acheter du nouveau matériel mais aussi celui du refuge péruwelzien pour qui les dons sont toujours les bienvenus afin de nourrir et de soigner les animaux.