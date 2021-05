Soumis ce soir au vote du conseil communal, les chiffres des comptes 2020 traduisent malgré la crise sanitaire une légère amélioration de la situation financière de la commune.

Un important volet financier figure au menu des conseillers athois qui se réuniront, ce soir, en visioconférence. A l’ordre du jour de cette séance digitale figurent notamment les comptes 2020. "Avec un boni de 2.251.330€ à l'exercice propre, nous maintenons le cap et les efforts consentis depuis le début de la mandature portent leurs fruits. La situation s'est un peu améliorée. Voilà enfin une bonne nouvelle qui infléchit dans le bon sens les trajectoires antérieures", analyse Christophe Degand (MR), échevin des Finances.

Autre source de satisfaction pour le grand argentier de la cité des Géants, ce compte 2020 marque une amélioration par rapport à la dernière modification budgétaire de l'année écoulée, aussi bien au boni de l’exercice propre, en augmentation de 1.013.604€ (2251.330€) qu’au boni global, lequel dégage désormais un résultat positif de 4.977.435€, soit une hausse de 1.508.486€. Seule ombre au tableau, l'érosion de ce bas de laine se confirme si l'on compare le boni général du compte 2019 dont le montant avoisinait les 6.870.105€.

"Si l’impact de la crise sanitaire semble paradoxalement positif avec des recettes stables et des coûts de fonctionnement réduits, celle-ci aura un impact indéniable sur les finances communales des exercices à venir. En particulier au niveau des recettes fiscales pour 2021 et 2022 qui risquent d’être négatives en matière surtout d'IPP et dont il faudra tenir compte pour atteindre les objectifs du plan de gestion. Heureusement, nous disposons de 3.054.134€ de réserves et provisions ordinaires mais la prudence reste par de mise", insiste Christophe Degand.