Le bourgmestre de la capitale du Pays Vert, Bruno Lefèbvre (PS), a profité de la séance du conseil communal, lundi soir, pour faire le point sur la campagne de vaccination en cours dans sa ville. Depuis son ouverture à la population le 16 mars dernier, le personnel médical du centre de vaccination aménagé à l'intérieur du grand hall d'exposition du Ceva, situé dans le zoning des Primevères, a procédé à la vaccination de quelque 26.265 personnes originaires de l'entité et des villes avoisinantes.

Parmi celles-ci, 19.092 personnes ont reçu à ce jour la première dose du vaccin contre le Covid-19 tandis que la seconde dose a été injectée à 7173 personnes. Après bientôt deux mois de fonctionnement, la campagne de vaccination orchestrée dans la cité des Géants est en train de subir un sérieux coup d'accélérateur comme un peu partout ailleurs dans notre pays où plus de 18% des Belges ont reçu leurs deux doses de vaccin et près de 40% la première. La phase 2 du processus de vaccination est à présent lancée et tous les citoyens âgés de plus de 18 ans reçoivent petit à petit leur convocation les invitant à en bénéficier pour des raisons de santé publique s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la propogation du coronavirus.

A Ath, deux lignes de vaccination supplémentaires sont opérationnelles depuis peu sur le site du Ceva, portant désormais à quatre le nombre de celles-ci. Avec ce doublement, le centre a dorénavant la capacité de vacciner quotidiennement 1300 personnes, à raison de six jours par semaine, contre 600 auparavant.

Avant d'aborder la quarantaine de points figurant à l'ordre du jour de ce conseil programmé en visioconférence, le bourgmestre a encore tenu à remercier les médecins et infirmières chargés de mener à bien le processus de vaccination entre les murs du Ceva mais également les membres du personnel technique de la Ville. A savoir les ouvriers communaux qui ont travaillé d'arrache-pied au cours de ces dernières semaines pour agrandir la superficie du centre de vaccination afin de lui permettre d'atteindre sa vitesse de croisière en doublant le rythme journalier du nombre de personnes à vacciner.

"Depuis ce lundi, la procédure Qvax 50 est également entrée en vigueur. Les personnes âgé de plus de 50 ans qui n'ont pas encore reçu leur première dose peuvent appeler le numéro 080045019 de manière à prendre directement rendez-vous dans un centre de vaccination proche de leur domicile", a encore fait savoir Bruno Lefèbvre lors de sa communication relative à cette campagne de vaccination.