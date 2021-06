Du 5 au 21 juillet, la cité des Géants accueillera la 4ème édition de PIXath. Organisé par la maison culturelle d'Ath (MCA), ce festival de l'image animée proposera aux 7 à 77 ans des projections de longs et de courts métrages mais aussi des stages d'initiation à la réalisation de films d'animation, de même que des rencontres avec des réalisateurs.

A cette occasion, des oeuvres inédites, fruit d'une sélection hétéroclite, figureront à l'affiche du cinéma l'Ecran proche de la tour Burbant. Les plus petits à partir de 3 ans pourront découvrir le 6ème opus de la série franco-belge La Chouette fait son cinéma. La chouette en toque rassemble cinq nouvelles aventures inspirés de contes traditionnels qui abordent avec humour la chaîne alimentaire, invitant les enfants à la pâtisserie tout en évoquant la valeur affective de notre nourriture.

Trois titres inédits viendront compléter la programmation jeunesse. A savoir Funan qui raconte la survie et le combat de Chou, une mère cambodgienne, durant la révolution Khmère rouge de 1975, pour retrouver son fils, arraché aux siens par le régime. Tito ensuite qui retrace l’épopée d’un garçon de 10 ans se donnant pour mission de sauver le monde en proie à une épidémie dévastatrice qui pétrifie les humains : la peur. Et enfin Détective Conan, un manga dans la plus pure tradition japonaise et l’un des plus connus qui lui a valu de devenir un phénomène mondial !

Du côté de la sélection pour adultes, le cinéma l'Ecran projettera deux oeuvres politiquement engagées. Primé meilleur film d’animation aux César 2021, Josep, d'Aurel, retrace l’authentique histoire de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception parqué dans un camp lors de son exode français. Quant à Ce Magnifique Château de Marc James Roels et Emma de Swaef, il entraînera les spectateurs dans une plongée absurde au coeur de l’Afrique coloniale de la fin du XIXe siècle dénonçant les travers des protagonistes, dont Léopold II, roi des Belges.

Les cinéphiles friands de guitares électriques et de décibels ne louperont sous aucun prétexte On gaku : notre rock, un conte rock’n’roll entièrement réalisé à la main par son créateur Kenji Iwaisawa et qui a nécessité sept ans de travail. À une époque où la division du travail et le recours à l’ordinateur règnent dans l’industrie de l’animation, ce film se démarque à bien des égards. Cerise sur le gâteau, les tarifs seront plus qu'abordables puisque chaque séance sera accessible au prix de 5€. Signalons encore que le lundi 5 juillet, les enfants comme les adultes sont invités à une leçon de cinéma. Ces derniers pourront poser toutes les questions au réalisateur présent qui fera découvrir son univers ainsi que l'envers du décor.

En marge des projections, le Centre d'expression et de créativité de la MCA a prévu deux semaines de stages (Ruée vers l'Art) à l'issue desquels l'univers des dessins animés n'aura plus aucun secret pour les jeunes participants. De quoi susciter des vocations chez les 6-15 ans et en faire, qui sait, les réalisateurs de demain.

Du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet, les ficelles du métier seront dévoilées par un animateur professionnel du secteur aux stagiaires qui pourront s'initier aux techniques de l'animation, depuis les toutes premières étapes de la fabrication d'un film jusqu'au montage final. Lors de la clôture du festival le 21 juillet, les participants expérimeront le travail d'un jury. Ils visionneront des courts métrages belges et sélectionneront leurs coups de cœur qui seront ensuite diffusés dans la salle de l’Écran aux côtés de leurs propres réalisations.

Infos et inscriptions au 068/68.19.98. ainsi que sur le site Internet de la MCA: www.maisonculturelledath.be