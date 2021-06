Bonne nouvelle pour les clubs sportifs de l'entité d'Ath qui, comme partout ailleurs, ont été lourdement impactés et le sont encore pour beaucoup par la crise sanitaire. La Région Wallonne a débloqué une enveloppe de 22 millions d'euros pour soutenir l'ensemble des associations sportives de Wallonie dont les recettes ont fondu comme neige au soleil depuis le début de la pandémie en mars 2020.

"Ce montant représente 40€ par affilié. Sur Ath, nous en avons totalisé 5560 répartis dans 47 clubs", indique Jérôme Salingue (PS), échevin des Sports. Dans la mesure où ces aides régionales ne leur seront versées au plus tôt que fin septembre, le collège s'est engagé à préfinancer ces subsides wallons sur les fonds propres de la Ville afin que les clubs locaux puissent en bénéficier plus rapidement en prévision du coup d'envoir de la saison à venir.

L'échevin des Sports rappelle que pour pouvoir obtenir cette subvention wallonne de 40€ par affilié, les clubs sont soumis à des directives bien précises et doivent remplir une série de conditions. Outre l'obligation d'être constitué en asbl ou en association de fait tout en ayant son siège social en Région Wallonne, chaque club bénéficiaire est tenu de ne pas augmenter les cotisations de ses membres en 2021 et 2022. De son côté, la Ville doit s'engager à ne pas revoir à la hausse les loyers de ses différentes infrastructures sportives mises à la disposition des clubs.

"Par l'intermédiaire du directeur général de la Ville, nous avons relayé l'information auprès des clubs concernés qui ont reçu un courrier leur expliquant les démarches administratives à suivre. Leurs responsables doivent également nous faire parvenir toute une série de documents justificatifs. A ce jour, 32 des 47 clubs en attente de cette aide non négligeable nous ont transmis les pièces demandées et sont par conséquent en ordre sur le plan administratif pour obtenir l'argent dans les meilleurs délais", annonce l'échevin des Sports.

Ce dernier a profité du conseil communal pour lancer une petite piqûre de rappel à l'attention des clubs retardataires. Au cours de cette séance en visioconférence, un crédit de 227.960€ correspondant à l'enveloppe que le SPW a promis d'octroiyer d'ici la fin de l'année aux clubs de l'entité a été inscrit dans le cadre d'une modification budgétaire. Grâce à cette avance saluée tant par la majorité que l'opposition, ces clubs en grande souffrance financière vont pouvoir redémarrer très prochainement leurs activités tout en ayant la possibilité de préparer plus sereinement la reprise des entraînements et des compétitions en fonction bien sûr des règles Covid et de leur évolution.