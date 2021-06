La SA Unirest a introduit auprès du collège communal d'Ath une demande de permis d'urbanisme en vue de mettre en oeuvre la 3ème phase du nouveau quartier des Haleurs. Soumise à enquête publique pour une période d'un mois comprise entre le 18 juin et le 17 juillet, ce vaste projet immobilier en cours de développement depuis déjà plusieurs années prévoit la construction de 61 habitations unifamiliales ainsi que la création d'une voirie.

Pour rappel, la zone d’aménagement communal concerté des Haleurs (ZACC) a fait l’objet en 2014 d’un rapport environnemental et urbanistique. Dans le cadre de la premère phase de ce vaste et ambitieux chantier lancée en 2015, plusieurs permis d’urbanisme ont été délivrés pour la création de voiries, d’habitations et d’un immeuble à appartements.

Entamée en 2018, la seconde phase s'est traduite par l’aménagement d’une nouvelle voirie, le Square des Haleurs, de même que par la construction de 33 habitations le long de la rue du Rubané et de quatre immeubles à appartements.

Au travers de cette nouvelle demande de permis d’urbanisme dont le promoteur anversois sollicite l'octroi, ce dernier entend poursuivre la mise en œuvre de ce quartier ayant vu le jour sous la précédente législature entre la chaussée de Mons et le Ravel aménagé le long de la Dendre. En plus d'une voirie, cette 3ème phase prévoit la construction de 61 habitations unifamiliales supplémentaires comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Sur le plan architectural, celles-ci de type traditionnel avec un parement en briques ou enduit blanc.

En raison de la crise sanitaire, l'accès du public au sein du centre administratif communal reste limité. Dès lors, une partie du dossier peut être consulté via le site Internet de la Ville (www.ath.be). Des explications complémentaires peuvent également être obtenues par téléphone au 068/68.10.80 (du lundi au vendredi de 8h à 16h) ou par courriel à l’adresse urba@ath.be .

Durant l'enquête publique, les réclamations et observations sont à adresser par courrier postale à l'administration communale de la rue de Pintamont (n°54).