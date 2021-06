Plus un jour ne se passe sans que l'on évoque le sort qui sera réservé à l'édition 2021 de la ducasse d'Ath. L'heure n'est plus aux tergiversations et aux extrapolation parmi les organisateurs.

Quoi qu'il arrive, ces derniers ont décidé de lancer les préparatifs en vue de cet évènement populaire et folklorique reconnu par l'Unesco dont la population fut privée, l'an dernier, en raison de la pandémie du Covid-19. Autant dire que celle-ci s'impatiente deux fois plus de pouvoir à nouveau communier avec ses masjestueux géants dont l'aura dépasse largement les frontières du Pays Vert

"Partons du principe que la situation sanitaire permettra d'organiser la ducasse le week-end des 21 et 22 août prochain tout en n'étant bien conscient qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas encore possible même si les chiffres ont tendance à s'améliorer et que la campagne de vaccination est sur le point de garantir une immunité collective suffisamment élevée que pour reprendre une vie à peu près normale", commente le bourgmestre Bruno Lefèbvre (PS).

Le maïeur dément avoir subi des pressions des principaux acteurs de la fête pour opter en faveur de ce choix.