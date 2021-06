A la demande de l'Unesco et de la fédération Wallonie-Bruxelles, la ville d'Ath organisait ce dimanche, dans la salle des fêtes de l'école Georges Roland, une table ronde autour du Sauvage, personnage emblématique mais désormais problématique du cortège de la ducasse. Un panel de citoyens issus d'horizons divers - parmi lesquels des Athois impliqués dans le folklore mais aussi plusieurs associations de lutte contre le racisme - a répondu à l'appel des organisateurs.

A défaut d'avoir pu dégager un consensus, cette journée a permis de confronter des points de vue divergents et s'est avérée au final très constructive.

"Il était essentiel d'ouvrir le débat en tenant compte des échanges avec la population car ce n'est pas au bourgmestre de décider si le Sauvage doit ou non disparaître des festivités de la ducasse. En 2019, nous avons vécu une édition compliquée durant laquelle les organisateurs ont été injustement taxés de racistes et d'anti-noirs. Les Athois sont tout sauf racistes. Jusqu'il y a deux ans, le Sauvage était perçu comme un personnage folklorique grimé de noir amenant du bonheur et portant chance aux habitants ayant la chance de pouvoir le toucher et s'imprégner de son grimage", rappelle Bruno Lefèbvre.

Le bourgmestre de la cité des Géants se réjouit que cette démarche apolitique ait conduit à un débat serein et positif sur un sujet de société pourtant sensible, ce qui est rarement le cas lorsque celui-ci alimente les réseaux sociaux.