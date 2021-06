En 2020, on recensait sur le territoire de l'entité athoise 657 enfants âgés de 0 à 2,5 ans. Même si le taux de natalité dans la cité des Géants et ses villages est loin d'être le plus élevé dans une région comme celle de la Wallonie Picarde, il devient urgent pour la Ville de renforcer son offre en matière d'accueil de la petite enfance. En effet, celle-ci ne permet plus de répondre à la demande exponentielle des parents en quête d'une structure pour garder leurs progénitures pendant qu'ils travaillent.

"Sur les 187 enfants inscrits l'an dernier sur les listes d'attente de nos deux crèches, seulement 42 places ont pu se libérer. Autrement dit, 140 mômes sont restés sur le carreau et ont dû pour la plupart être dirigés vers des structures d'accueil nettement plus coûteuses", explique Jérôme Salingue (PS), président du CPAS.

A l'heure actuelle, la ville d'Ath possède deux crèches dont la gestion est du ressort de son CPAS. La plus importante est celle des Nénuphars, fréquentée par 48 enfants le long du boulevard de l'Hôpital tandis que la seconde, les Coccinelles, accueille 24 enfants dans un bâtiment du Forem situé au coeur du quartier de la gare (rue de la Station). Si à terme, le nombre d'enfants occupant les deux implantations existantes pourrait être revu à la hausse, les autorités communales ont privilégié une autre solution beaucoup plus avantageuse à bien des égards.