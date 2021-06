Dans la cité des Géants, les grandes vacances ne seront pas que récréatives mais aussi résolument créatives, qu'on se le dise! Du 5 au 23 juillet et du 16 au 28 août, le centre d'expression et de créativité de la maison culturelle d'Ath (MCA) proposera aux jeunes de 3 à 15 ans une offre de stages très diversifié.

Au programme, la découverte des époques de l’histoire de l’art avec une thématique chaque semaine et des activités d’arts plastiques qui s’y associent. Les disciplines artistiques mêleront le dessin, la peinture, la sculpture, le collage, la vidéo, la photo et seront adaptées à chaque tranche d’âge. A savoir de 3 à 5 ans, de six 6 à 9 ans et de 10 à 12 ans.

En s'inspirant de l'ère préhistorique, les enfants créeront à partir de matériaux naturels, inventeront leurs propres outils tout en reproduisant à la manière de nos ancêtres. Ensuite, ils seront invités à s'immerger dans l’art ancien où ils découvriront les diverses étapes de la réalisation d’une œuvre, avant de faire des croquis et de dessiner des figures de la mythologie. Après avoir fait connaissance avec l'art moderne, les participants réinventeront les tableaux des grands peintres tels que Picasso, Frida Khalo, Vincent Van Gogh, etc. Et enfin, place aux personnages fantaisistes et au mélange de matériaux avec l’art contemporain.

A l'issue de ces deux mois d’été, le Palace se verra transformé en une exposition temporaire reflétant le talent des petits stagiaires. Les ados trouveront aussi leur compte aux stages d’arts numériques (musique électronique et de vidéo-mapping) où ils développeront leur propre style et imagineront un projet collectif. Ils pourront également faire étalage de leur créativité dans le domaine des arts de la rue. De quoi se dépenser physiquement tout en s'amusant au travers du street art et du breakdance ou encore du moving circus et du hoop dance.

Les amateurs du 7ème art se feront tout un cinéma en prenant part aux stages PIXath qui s'adresseront à la tranche d'âge des 6-15 ans. Des ateliers durant lesquels ils auront l'occasion de concevoir un film d’animation de A à Z avec un professionnel du secteur mais aussi de rencontrer un réalisateur. Ils auront ensuite l'honneur de voir leurs créations cinématographiques projetées le 21 juillet dans la salle du cinéma L’Écran. Voilà en perspective une semaine unique pour plonger dans l’univers des dessins animés ! À noter que l’inscription au stage garantit un Pass PIXath offrant l’accès à toute la programmation du festival athois de l’image animée.

Enfin, des stages d’un jour pour les enfants 6 à 9 ans sont également prévus le 13 juillet et le 17 août. L’idée ? Devenir des artistes botanistes en herbe en fabriquant du papier, en cuisinant des encres végétales pour peindre des œuvres d’art et bien d’autres choses à découvrir avec le parcours de l’art et du végétal.

Par le biais de ces stages, la MCA offre aux jeunes la possibilité de s’inscrire dans une activité collective de création et d’expression artistique. Animés par des artistes-animateurs professionnels diplômés, ils sont limités à 12 participants et accessibles à des tarifs très attractifs. Reconnus par la fédération Wallonie-Bruxelles, ils sont déductibles des impôts pour les enfants de moins de 12 ans et certaines mutuelles remboursent même une partie des frais.