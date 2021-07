De plus en plus de citoyens responsables ont à cœur d’économiser l’énergie. Nos consommations d’eau, d’électricité, de gaz ou encore de mazout et d’essence coûtent cher et ont un impact négatif sur notre belle planète dont les ressources ne sont, hélas, pas inépuisables.

Histoire d'éviter les gaspillages en les utilisant de façon rationnelle, l’union fait la force ! Tel est la devise du CPAS qui, en 2018, avait édité un premier calendrier afin de sensibiliser le grand public à cette thématique ô combien d'actualité. Le succès rencontré à l'époque par cette initiative a motivé les responsables de l'institution à la rééditer durant la période estivale.